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Kavşakta duvara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, fabrikanın duvarına çarparak yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kavşakta duvara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, fabrikanın duvarına çarparak yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Manisa yol kavşağında meydana geldi. Manisa yönünden Turgutlu'ya giden Kamil Kutluk (39) yönetimindeki 35 DDF 43 otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak, yol kenarındaki fabrikanın duvarına çarpıp, yan yattı. Otomobil sürücüsü Kamil Kutluk'un yara almadan atlattığı kazada, araçta bulunan Dilber Kutluk (38) ve Nafia Karataş (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kavşakta duvara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

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