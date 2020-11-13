HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kavşakta feci kaza: 2 yaralı

Kavşakta feci kaza: 2 yaralı

13.11.2020 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B. idaresindeki 34 CAA 948 plakalı otomobil ile Fuat Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CAA 948 plakalı otomobil ters dönerken, araçlar orta refüje çıkarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret ettiKılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti: Kurşun sıkmaktan farksız

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti

Bursa’da pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Bilim insanları uyardı! ’İzmir Depremi yeni gerilimleri tetiklemiş olabilir’

Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.