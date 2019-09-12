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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 19:08 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kaynarca Karasu yolu üzerinde bulunan Küçük Kaynarca kavşağında meydana geldi.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kaynarca Karasu yolu üzerinde bulunan Küçük Kaynarca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca yönüne seyir halinde olan H.H. idaresindeki 54 ZC 769 plakalı araç ile kavşaktan ana yola çıkmaya çalışan R.A. idaresindeki 41 R 6555 plakalı araç çarpıştı. Kazada yola yan yatan aracın içinde bulunan H.H. isimli sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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