Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Muğla- Marmaris Karayolu'nun Gülağzı Kavşağı'nda meydana geldi. Selman Öztoprak'ın (36) yönetimindeki 48 AAC 817 plakalı otomobil ile Mestan Tuncer'in kullandığı 48 UA 985 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Serkan Öztoprak'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Otomobillerde bulunan yaralılar Elif Sakık, Aysun Baytaş, Yazgül Göksu, Mestan Tuncer, Serkan Avcı ve Rus uyruklu Elrasa Naseva ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elrasa Naseva ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!
Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil
Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'
Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum