Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Muğla- Marmaris Karayolu'nun Gülağzı Kavşağı'nda meydana geldi. Selman Öztoprak'ın (36) yönetimindeki 48 AAC 817 plakalı otomobil ile Mestan Tuncer'in kullandığı 48 UA 985 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Serkan Öztoprak'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Otomobillerde bulunan yaralılar Elif Sakık, Aysun Baytaş, Yazgül Göksu, Mestan Tuncer, Serkan Avcı ve Rus uyruklu Elrasa Naseva ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elrasa Naseva ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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