Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeni Adliye kavşağında meydana geldi. Halk plajından kent merkezi yönüne giden Dursun Kütükçü'nün (60) kullandığı 07 EE 136 plakalı otomobille Mustafa Servet'in (27) kullandığı 16 AAJ 905 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Dursun Kütükçü, Mustafa Servet, Elif Servet (30), Rabia Servet (18) ve Ali Servet (2) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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