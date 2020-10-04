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Kavşakta ikinci hız denemesi hastanede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

Antalya’da kavşağa hızlı giren motosiklet, hafif ticari araca çarptı.

Antalya’da kavşağa hızlı giren motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza öncesi hızla kontrolsüz kavşaktan geçen motosiklet sürücüsü, kısa bir süre sonra tekrar aynı kavşağa aynı hızla giriş yapınca seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü bir anda kendini yerde buldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde motosiklet sürücüsünün hızla otomobile çarpması, ardından da taklalar atarak yola savrulması yer aldı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, “Bak şimdi gitti, şimdi tekrar geri gelecek bende şok oldum” yorumunda bulundu. Çevredeki vatandaşların da motosiklet sürücüsüne yardım ettiği görüldü.

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