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Kavşakta kaza traktör ikiye bölündü; 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

Çorum'da kavşakta bir traktör ve 2 otomobilin çarpısmasınu sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yusuf ÇINAR ÇORUM, (DHA) Çorum'da kavşakta bir traktör ve 2 otomobilin çarpısmasınu sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisyle traktör motor ve kabin kısmından ikiye bölündü. Kaza, sabah saatlerinde İskilip kavşağında meydana geldi. Serdar Ünlü idaresindeki 19 AAF 741 plakalı otomobil, Rıfat Doğan'ın kullundığı otomobil ve Yunus Top yönetimindeki 34 BJD 003 Plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden Serdar Ünlü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer sürücülerin yara almadığı kazaya karışan traktör çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü. Maddi hasar oluşan araçlar daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

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