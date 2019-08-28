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Kavşakta ters yöne giren sürücü emniyet müdürüne yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 00:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşağa ters yönden giren hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada tesadüfen olay yerinde olan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'ya yakalandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşağa ters yönden giren hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada tesadüfen olay yerinde olan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'ya yakalandı. Takip ettiği aracı durduran Kuyu, sürücüye "Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akıllısın buradan dönüyorsun." diye tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Bozhane kavşağında meydana geldi. Oğuz Ala (27) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşağa ters yönden girdi. O sırada aracıyla kavşakta bulunan Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, polis telsizinden aracın plakasını anons ederek durdurulması talimatını verdi. Otomobilin peşinden de giden Kuyu, trafik polisinin durduğu aracın sürücüsü Oğuz Ala'ya "Alemin akıllısı sen misin? Arabayı stop et. Ehliyet, ruhsatını ver. Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akılısın buradan dönüyorsun." diyerek tepki gösterdi.

Trafik polisleri, araç sürücüsü Oğuz Ala'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve trafik levhalarına uymamaktan 500 lira ceza kesti.

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