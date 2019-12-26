HABER
  4. Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:17 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.  Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gördes'ten Salihli yönüne giden Soner Uysal'ın (28) kullandığı 45 LV 312 plakalı otomobil, kavşakta, Alaşehir'den Gölmarmara yönüne giden H.B. (41) yönetimindeki 63 L 2593 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Uysal ile yanındaki H.A. (87) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uysal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı H.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, TIR şoförü H.B.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrolEdirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol
Uşak'taki yurtta taciz ve kötü muamele davasında hapis cezasıUşak'taki yurtta taciz ve kötü muamele davasında hapis cezası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza!

Taksim-Kabataş hattında seferler yapılamıyor!

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.