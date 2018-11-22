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KAVŞAKTA ZİNCİRLEME KAZA; 1’İ AMBULANS 3 ARAÇ ÇARPIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:20 | Son Güncelleme

Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ambulans, 3 araç hasar gördü.  Kaza, bugün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi’nden geçen Firuzköy Kavşağı’nda meydana geldi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ambulans, 3 araç hasar gördü.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi’nden geçen Firuzköy Kavşağı’nda meydana geldi. Bir hastayı almaya giden ambulans, Avcılar Köprüsü’ne doğdu giderken, trafik lambalarının olduğu bölgeye yakın sirenle uyararak yol istedi. Ancak, öndeki araç, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermedi. Ambulans sürücüsü, yol verilmemesi üzerine frene basmasına rağmen duramayınca bir hafif ticari araca çarparak, bariyere çıktı. Bu sırada aynı yönde giden bir otomobil de, hafif ticari araca çarptı. Şans eseri yaralanan olmayan kazada ambulans ve diğer iki araçta hasar meydana geldi. Acil tıp teknisyenleri kazada yaralı olmamasını şans olarak değerlendirirken soruşturmaya başlandı.

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