Kavşakta zincirleme kaza: 4 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobilin 2 otomobile çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Uşak-İzmir karayolu'nda meydana geldi. Afyon'dan Uşak yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 10 Z 1850 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca, önce Mehmet Çağlayan (27) yönetiminde ki 64 KE 078 plakalı otomobile, ardından da yurt dışından tatil için gelen Selahaddin Arıkan (53) yönetimindeki IL 643 II yabancı plakalı otomobile çaptı.Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde terk ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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