Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldürmüştü! Muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü

Olay, 19 Ağustos 2017 tarihinde merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. O dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı alıp, 42 JD 310 plakalı otomobiliyle, Antalya Çevreyolu Kozağaç Mevkii'ne geldi. İkili, yol kenarında otomobilden inip, bir ağacın altına oturdu ve aldıkları kavunu kesip, yemeye başladı. Ancak çift arasında mobilya tartışması çıktı. Çakan, kavunu kestiği bıçak ile eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan Hacer Göral'a saldırdı. Kaçmak isteyen kadın, can havliyle otomobile binip, ön koltuğa oturdu. Ancak muhtar, bıçağı kadının vücudu ile boğazına art arda sapladı. Ardından da bıçağı 3 kez kendisine saplayarak, intihara kalkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Hacer Göral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı haldeki Mustafa Çakan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Çakan, polise verdiği ilk ifadesinde, olaydan bir gece önce Hacer Göral'ın evinde kaldığını, çocukları ve kardeşiyle sohbet ettiğini, bu sırada sevgilisinin kendisinden yeni mobilya almasını ve birlikte yaşamak istediğini söylediğini anlattı. Bu nedenle sabah evden mobilya almak için çıktıklarını kaydeden Çakan, "Ağaçlık alanda kestiğim kavunu Hacer'e götürdüm. Hacer sağ ön koltukta oturuyordu. Sağ elimde bıçak sol elimde kavun vardı. Kavunu yemesi için önünde çömelerek rica ettim, Hacer kavunu elimden alıp yere fırlattı. Sonra da bana tokat attı. Bana ağıza alınmayacak küfürler etti. Bana küfür ettiği sırada kendimi kaybetmişim. Sonrasını hatırlamıyorum. Hacer'i bıçaklamış, öldürmüşüm. Kendime de zarar vermişim" dedi.