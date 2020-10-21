Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Özdağ hakkında ihraç dilekçesi hazırlanıyor.İYİ Parti içinde İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla başlayan "FETÖ'cülük" tartışması yargıya taşınıyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia eden Ümit Özdağ hakkında bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde gazetecilere bir açıklama yapan Kavuncu, "Bir televizyon programında maalesef partimizin milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi. "İftiracıların televizyon kanallarında, kendilerinin de adalet kapılarında" olduğunu söyleyen Kavuncu, partide Özdağ hakkında ihraç sürecinin de başladığını ifade etti.

Kavuncu, "39 ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar. Türkiye'deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.