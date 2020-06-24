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Kavun : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kavun, yaz aylarında yetişen ve bundan ötürü yaz dönemlerinde soframızı süsleyen bir meyve olanak bilinir.

Kavun : Faydaları Nelerdir?

Kavun, yaz aylarında yetişen ve bundan ötürü yaz dönemlerinde soframızı süsleyen bir meyve olanak bilinir. "Cucurbitaceae" (Kabakgiller) familyasından olan kavun bitkisinden elde ettiğimiz bu meyve, olgunlaşmamış hâlde de tüketilebilir. Ancak "kelek" olarak adlandırdığımız bu hâlinin tüketilmesi pek tercih edilmez. Genellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmesine rağmen, bu meyvenin en çok yetiştirildiği iller arasında Ankara, Diyarbakır ve Manisa da yer almaktadır. Bolca tüketilen kavun, insan vücuduna fazlasıyla destek sağlamasıyla öne çıkıyor.

Kavunun Kalorisi ve Besin Değeri

Miktarı (g): 100

Kalori (kcal): 35

Yağ (g): 0,1

Karbonhidrat (g): 9

Protein (g): 0,5

Kavunun Faydaları

Kavun, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde de insan vücuduna bolca fayda sağlayan bir meyvedir. Kavunun faydaları ise içerdiği sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır, alfa-karoten ve beta-karotenlerin sayesinde ortaya çıkıyor. Bu sayede içerdiği vitamin ve mineraller ile vücudumuzun dinç kalmasına yardımcı olur. Peki hoş bir tada sahip olan bu meyvenin vücudumuza ne gibi faydaları bulunuyor?

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kavun ve bağışıklık sistemi

C vitamini açısından zengin olmasıyla kavun, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerini uyararak bağışıklık sistemini canlandırır. Bu sayede vücudumuza saldırabilecek bakterilere ve mikroplara karşı korunmamızı sağlar. Üstelik içerdiği A, B, C vitaminleri ve potasyum sayesinde "serbest radikaller" olarak adlandırabileceğimiz yabancı maddelere karşı da kuvvetli bir koruma sağlar.

2. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır

Kavun ve dolaşım sistemi

Kavunun içerisinde zengin miktarda bulunan potasyum, kan basıncını da düzenleyen bir mineraldir. Kan basıncınızı düzenleyerek ideal tansiyon oranını korumayı sağlar ve kalp hastalıklarını, damar tıkanıklığını büyük ölçüde önler. Ayrıca kavun, içerdiği folik asit ile de kalp krizi riskini azaltır, içindeki zengin C vitamini ile de alterlerin sertleşmesini engelleyerek kan akışını rahatlatır. Bunun yanı sıra "kavun böbreğe iyi gelir mi?" sorusuna olumlu cevap veren bu meyve, kan akışını rahatlattığından böbrek kumunun veya taşının dökülmesini destekler.

3. Stres kaynaklı sorunların önüne geçer

Kavun ve önlediği stres

Kalp atışının düzenli ve normal olmasını sağlayan mineralleri ile kavun, beynimize giden oksijen miktarının artmasını sağlar. Beynimize giden oksijen ise, beyin fonksiyonlarının daha düzenli çalışmasını sağlar. Kan basıncını düzenleyen potasyum minerali, kalp ve damar hastalıklarını önlemekle de kalmıyor. Düzgün kan basıncı, aynı zamanda vücudumuzdaki sinir sisteminin rahatlamasını sağlar. Bütün bu özellikleri sayesinde kavun, kalbimizi koruduğu kadar beynimizi de koruyarak stres kaynaklı hücre ölümlerini engelleyecek kadar faydalı.

4. Uykusuzluk sorununa çözüm getirebilir

Kavun ve uykusuzluk sorunu

Kavunun, aklınıza gelebileceğinden daha fazla probleme çözüm getiren bir meyve olduğunu söyleyebiliriz. Mesela kan akışını düzenleyerek stresi azaltan bu meyve, stresi azaltması sayesinde "uykusuzluk" problemini çözebiliyor. Uyku, hayatımıza düşündüğünüzden çok daha fazla etkisi olan bir ihtiyaçtır. Araştırmalar, uyku süresinin sağlık sorunlarına etkisi olduğunu istatistiksel olarak göstermiştir. Gece vakitlerinde çalışan insanların ise sağlık sorunlarının uykusuzluktan kaynaklı olduğu defalarca gözlemlenmiştir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması, zihinsel aktivitelerin yavaşlaması, kalp kanseri riskinin artması ve benzeri sorunlara yol açan "uykusuzluk" problemi, çoğunlukla stresten kaynaklı bir durumdur. Kavun, strese karşı adeta ilaç gibi bir meyve olmasından dolayı uyku problemi çeken insanların da imdadına bu şekilde koşabiliyor.

5. Düzenli olarak tüketilen kavun, güzelliğin korunmasına yardımcı olabilir

Kavun ve sağlıklı yaşam, diyet, cilt güzelliği

%90 civarı bir oranda su içeren kavun, aynı zamanda bolca sindirilebilir besin lifleri içerir. Bu sayede kavun, diyet sırasında tüketilebilecek gıdalar arasında oldukça sağlam bir yer alır. Üstelik düşük kalorisine rağmen içerdiği yüksek miktarda lif ile beraber sizi bir süre tok tutmaya yarar.

Bunun dışında, kavunun cilde faydaları da bulunuyor. Hem cilt hastalıklarına karşı önlem almanızı sağlayabiliyor, hem de içerdiği vitaminlerle cildinizin daha temiz, daha pürüzsüz olmasını sağlayabiliyor. Bu sayede kavun, belirli bir miktarda tükettiğiniz sürece vücudunuzu korumakla beraber vücudunuzu daha da güzelleştirebiliyor.

6. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, sindirim sistemini düzenler

Kavun ve karın ağrısı, hazımsızlık, sindirim sistemi, bağırsaklar

Düzenli olarak tüketildiğinde kavun, bağırsak sağlığını koruyarak sindirim sisteminin işlevini arttırabilir. Hatta kavun çekirdeğinin faydaları da bu noktada karşımıza çıkıyor. Kavun çekirdeğinin tohumları, bağırsak kurtlarının atılmasında oldukça etkili bir rol oynar. Çoğu insanın tüketirken ayıkladığı bu tohumlar, aslında bu yüzden yararlı ve tüketilmeli. Bağırsak sağlığının yanı sıra hazımsızlık problemine karşı da sizi koruyan bu meyve, bu sayede sindirim sisteminize dost meyveler arasında yer alıyor.

7. Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir

Kavun ve sigara, sigaranın zararları

Sigarayı bırakma kararı verdiyseniz, kavun size oldukça yardımcı olacak bir besindir. İçerdiği besin miktarı ve bileşenleri sayesinde "nikotin eksikliği" hissinin önüne geçebilirsiniz. Nikotin eksikliğini hissetmeniz durumunda sigara tüketme ihtiyacı hissediyorsanız, bir miktar kavun tüketmek sizi sigaradan uzak tutmaya yetecektir. Sigara tüketiminden kaynaklanan A vitamini eksikliğini de kavun tüketerek kapatabilirsiniz.

Kavunun Cinselliğe Faydaları

İngiltere'de yapılan bazı çalışmalara göre, kavun meyvesinin içeriğinde "sitrülin" adı verilen bir amino asit mevcuttur. Bu amino asit sayesinde vücudumuz, "arjinin" adı verilen kimyasalın üretimini sıklaştırır. Arjinin maddesi sayesinde ise cinsel organlara giden kan akışı daha hafif, daha akıcı bir şekilde gerçekleşir. Bu sayede "ereksiyon işlev bozukluğu" sorununu büyük ölçüde önler.

Kavunun Hamilelere Faydaları

Kavun, içerdiği folik asit sayesinde, üreme sisteminde önemli bir rol oynadığından ve olumlu etkiler yarattığından, kadınlarda gebeliğin daha kolay gerçekleşmesini sağlayabilir.

Kavunun Zararları

  • Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi, kavunun zararları da gereğinden fazla tüketilmesi durumunda ortaya çıkıyor. Belirli bir miktardan daha fazlasını tükettiğinizde bu meyve, beraberinde yarardan çok zarar getirebiliyor. Peki fazla miktarda kavun tüketmeniz durumunda ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
  • Kavun, bildiğiniz üzere tatlı ve şekerli bir meyvedir. Bundan dolayı tüketilmesi diyabet sorunlarına yol açabilir, diyabet hastalarına da zarar verebilir. Uzmanların bir kısmı diyabet hastalarının kavun tüketmesini uygun bulmasa da, bir diğer kısmı az bir miktar kavunun diyabet hastalarına da fayda sağlayabileceğini savunuyor. Her halükarda diyabet hastalarının fazla miktarda kavun tüketmesi zararlı bir durum olarak kabul ediliyor.
  • İçerdiği şeker miktarı, sadece diyabet sorunlarına yol açmakla kalmıyor. Kilo vermek amacıyla tükettiğiniz ve sizi tok tutan kavun, fazla tükettiğiniz zaman içerdiği şeker yüzünden kilo almanızı sağlayabiliyor. Eğer diyetteyseniz ve diyet listenize dahil ettiğiniz gıdalar arasında kavun da bulunuyorsa, bu durumu dikkate alarak porsiyon belirlemenizde fayda var.

Kavun Boğaz Ağrısı Yapar mı?

Halk arasında "kavun neden boğazı yakar?" sorusunu duymuş olabilirsiniz. Kavun, boğaz ağrısına kolay kolay sebebiyet verebilen bir meyve olmadığı hâlde ne yazık ki tahriş edici özelliği bulunuyor. Bundan dolayı boğaz ağrısı sırasında içerdiği bileşenler, boğaz yanması yaratabilir. Bundan dolayı kavun, boğaz ağrısı sırasında tüketilmemesi veya az tüketilmesi gereken gıdalardan biri olarak görülür.

Boğaz Ağrısı Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin: Boğaz Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi

Kavun Mide Ağrısı Yapar mı?

Sindirim sisteminizi güçlendiren ve bağırsaklarınızın çalışmasını sağlayan kavun, belli bir miktardan fazla tüketildiğinde bu faydasını da zarara çevirebiliyor. Bu meyvenin, aşırı miktarda ve soğuk bir şekilde tüketildiği takdirde ishal yapma ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca ülser ve/veya bağırsak iltihabı bulunan insanlara kavun önerilmez.

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