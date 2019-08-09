HABER

Kavurmayı salata ile tüketin

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı öncesi beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Gökçe Bönce, kavurmanın mutlaka salatayla tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kavurmayı salata ile tüketin

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı öncesi beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Gökçe Bönce, kavurmanın mutlaka salatayla tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Bönce, "Sağlıklı insanın tüketmesi gereken günlük et miktar 150-200 gram arasında. Ancak bu et yemeği pişirilirken ekstra yağ eklenmemeli" dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayramın olmazsa olmazını kavurmadan, yahniye çeşitli et yemekleri oluşturuyor. Etin kesildikten sonra 1-2 gün boyunca buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini anlatan Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, bayram öncesi beslenme önerilerinde bulundu.

"-18 DERECEDE 3 AY SAKLANABİLİR"

Etin saklanma koşullarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, “Et kesildikten sonra küçük porsiyonlar halinde -18 derecede 3 ay saklanabilir. İlk 1-2 gün buzdolabında muhafaza edilirse etin yumuşaması sağlanır. Bu sindirim problemlerine neden olmaz. Ancak, yanlış saklama koşulları ve çözündürmeler ette bakteri üremesine yol açar. Etin kesinlikle uzun süre oda sıcaklığında muhafaza edilmemesi gerekir. Buzluktan çıkarılan ürünler kesinlikle oda sıcaklığında çözündürülmemelidir. Buzdolabı ortamında veya mikrodalgada çözdürme en sağlıklısıdır” diye konuştu.

Etteki bozulmanın koku ve görüntüden anlaşılabileceğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Bönce, “Eğer et kahverengileştiyse yavaş yavaş bozulmalar meydana gelmiş demektir. Bu durumdaki bir et kesinlikle tüketilmemeli ve derhal imha edilmelidir” uyarısında bulundu.

"ETİ C VİTAMİNİ İLE TÜKETİN"

Sağlıklı et tüketiminde pişirme koşullarının öneminin altını çizen Bönce, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yağda kızartma yerine fırın, haşlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir. Kavurma mutlaka salatayla tüketilmeli ama pişirme sırasında ekstra yağ eklenmemelidir. Ette C ve E vitaminleri olmadığından etin sebzelerle pişirilmesi daha sağlıklıdır. Yanına C vitamini içeren bol limonlu bir salata ile de etler tüketilebilir. Mangalı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tercih edilecekse de etin ateşle direkt teması olmaması gerekir, etle mangal arasında en az 15 santim olmalıdır. Sağlıklı bir insanın tüketmesi gereken ortalama et miktarı 150-200 gramdır. Hastalığı olan kişilerde miktar düşürülmelidir. Kalp ve damar hastalığı olanlar, böbrek, karaciğer, hipertansiyonu olan kişilerde mutlaka porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Kırmızı et yağ ve kolesterol içerikleri yüksek olan bir protein grubu olduğundan bu kişilerin 100 gramı geçmemesi gerekir."

ETİ FAZLA KAÇIRANLARA DETOKS İÇECEĞİ

Bayramda etin yanına eklenecek tatlının kilo alımına neden olacağını ifade eden Diyetisyen Gökçe Bönce, “Buna tatlılar eklenirse kilo almak kaçınılmaz olacaktır. Şekerli hamurlu ağır tatlılar yerine de sütlü tatlılar ya da meyve tercih edilmelidir. Bu daha sağlıklı seçim olacaktır” dedi. Bönce bayramda örnek bir beslenme düzeni ve yemeği fazla kaçıran kişilerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle güne kahvaltıyla başlanmalıdır. Etli yemeğin mutlaka öğlen vaktinde tüketilmesi gerekir. Akşam ise daha çok sebze ağırlıklı bir öğün tercih edilmelidir. Mutlaka her öğünde salata olmalıdır. Bir dilim ekmeğe karşı 3 yemek kaşığı pilav ya da makarna tercih edilmemelidir. Yemeği fazla kaçıranlar ise günü toparlamak adına salata ve sebzeye yönelmelidir. Ara öğünde, bir adet salatalık, yarım elma, dereotu, maydanoz, limon karışımıyla hazırlanacak içecek ödemin atılmasına yardımcı olacaktır."

Kavurmayı salata ile tüketinKavurmayı salata ile tüketin

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemiTüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi
Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdiKulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.