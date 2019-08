Kavurmayı salata ile tüketin

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı öncesi beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Gökçe Bönce, kavurmanın mutlaka salatayla tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Bönce, "Sağlıklı insanın tüketmesi gereken günlük et miktar 150-200 gram arasında. Ancak bu et yemeği pişirilirken ekstra yağ eklenmemeli" dedi.

Etteki bozulmanın koku ve görüntüden anlaşılabileceğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Bönce, “Eğer et kahverengileştiyse yavaş yavaş bozulmalar meydana gelmiş demektir. Bu durumdaki bir et kesinlikle tüketilmemeli ve derhal imha edilmelidir” uyarısında bulundu.

"ETİ C VİTAMİNİ İLE TÜKETİN"

Sağlıklı et tüketiminde pişirme koşullarının öneminin altını çizen Bönce, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yağda kızartma yerine fırın, haşlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir. Kavurma mutlaka salatayla tüketilmeli ama pişirme sırasında ekstra yağ eklenmemelidir. Ette C ve E vitaminleri olmadığından etin sebzelerle pişirilmesi daha sağlıklıdır. Yanına C vitamini içeren bol limonlu bir salata ile de etler tüketilebilir. Mangalı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tercih edilecekse de etin ateşle direkt teması olmaması gerekir, etle mangal arasında en az 15 santim olmalıdır. Sağlıklı bir insanın tüketmesi gereken ortalama et miktarı 150-200 gramdır. Hastalığı olan kişilerde miktar düşürülmelidir. Kalp ve damar hastalığı olanlar, böbrek, karaciğer, hipertansiyonu olan kişilerde mutlaka porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Kırmızı et yağ ve kolesterol içerikleri yüksek olan bir protein grubu olduğundan bu kişilerin 100 gramı geçmemesi gerekir."