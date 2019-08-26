Kavurucu sıcaklar çiftçilere gece mesai yaptırıyor

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'de tarım ve hayvancılık bakımından önemli yere sahip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle gece de hasat yapıyor.

Bu sene önceki yıllara oranla kurak geçen yaz mevsimi ve sıcak hava, şu sıralar arazilerde başta ot ve arpa hasadı olmak üzere ürünlerinin hasadını yapan çiftçileri olumsuz etkiledi.

Gündüz hava sıcaklığının 30-35 dereceleri bulduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde traktör ve biçerdöverler ile arpa tarlalarının biçimine bağlayan çiftçiler, gün batımı sonrası havanın serinlenmesiyle tarlalarında çalışmaya başlıyor.

Bir tarafta traktör ve büyük biçer döver makineleriyle çalışılırken diğer yanda geleneksel at tırmıklarıyla biçilen ot ve arpaları toplayan çiftçiler, ardından arpa taneleri ile saman yapılacak kısımlarını ayrıştırıyor.

Tarım ve hayvancılık açısından önemli bir yere sahip kentte çiftçilerin hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü bu hummalı çalışma gece yarısına kadar sürüyor.