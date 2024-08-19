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  4. Kavurucu sıcaklar kapıda! Dışarı çıkmayın… Meteoroloji alarm verdi

Kavurucu sıcaklar kapıda! Dışarı çıkmayın… Meteoroloji alarm verdi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
19.08.2024 09:33
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Afrika sıcaklıkları, yerel sıcaklar derken, Ağustos ayı itibariyle yurdun kapısına kavurucu sıcaklar daha çok hissedilmeye başlanacak. Meteoroloji dışarıya çıkacak olan vatandaşlara sıcak hava dalgasına karşı uyararak, dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kavurucu sıcaklar kapıda! Dışarı çıkmayın… Meteoroloji alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, batı ve güney kıyılarımızda sıcaklıklar 40 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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SICAKLIKLAR BU HAFTA İTİBARİYLE ARTIYOR

Sıcaklık değerlerinin iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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