Kavurucu sıcaklar kapıda! Dışarı çıkmayın… Meteoroloji alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, batı ve güney kıyılarımızda sıcaklıklar 40 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR BU HAFTA İTİBARİYLE ARTIYOR

Sıcaklık değerlerinin iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.