Kavurucu sıcaklarda evinizi serin tutmanızı sağlayacak ürün önerileri

Yaz ayları, deniz kenarında olmadığınız zamanlarda işkenceye dönüşebiliyor. Gece uyutmayan sıcaklar, gündüzleri de konsantrasyonunuzu bozabiliyor. Evinizde yapacağınız küçük değişiklikler ve işinizi kolaylaştıracak ürünlerle yazı daha serin geçirmek hayal olmaktan çıkıyor. "Peki ama nereden bulurum bu ürünleri?" diyorsanız doğru yerdesiniz. Sıcaklık seviyesini düşürerek serinlemenize katkısı olacak birbirinden kullanışlı ürünleri sizin için derledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Güneş ışınlarını evinizden uzak tutun: Özenev Blackout Işık Geçirmez Fon Perde

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tüm günü evde geçirenler için sıcaklıkların artması zorlayıcı olabiliyor. Neyse ki küçük tüyolar ve bir perdeyle evinizi daha serin hâle getirmek mümkün. Özenev Blacout Işık Geçirmez Fon Perde, hem evinizi güneşten koruyor hem uykularınızın ışık sebebiyle bölünmesini önlüyor. Ayrıca ürünün ses yalıtımı sayesinde konsantrasyonunuz da bozulmuyor. Isı yalıtımına sahip olan perde; evinizi yazın serin, kışın sıcak tutmanıza yardımcı oluyor. Ürünün birçok ebat seçeneğiyle satışa sunulması, çoğu ev için uygun seçeneği bulmayı kolaylaştırıyor. Siyah dışında farklı renkleri bulunan bu perdeye şans vermeye ne dersiniz?

2. Geceleri rahat uyuyun: Vivamaison Full Organik Keten Jüt Ponponlu Çift Kişilik Nevresim Yastık Seti

Sıcakların iyiden iyiye hissedildiği son zamanlarda geceleri uyumak çoğunlukla mümkün olmuyor. Uykunuzu alamadığınız için ertesi günü yorgun ve hâlsiz geçirmek, çekilmez bir durum hâline geliyor. Vivamaison Full Organik Keten Jüt Ponponlu Çift Kişilik Nevresim Yastık Seti ile bu probleminize çözüm bulabilirsiniz. Serin tutan keten malzemeden üretilen nevresim, ince kumaş yapısıyla rahat uyumanızı sağlıyor. Modern ve etnik desenlerle harmanlanmış olan ürün, yatak odanıza şık bir görünüm katıyor. Sadeliği ve kalitesiyle sizi hayal kırıklığına uğratmayan ürünün paketinde bir adet nevresim ve iki adet yastık örtüsü bulunuyor.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (08.08.2022)

Fenomenlerin kozmetik seçimleri

Çok satan oyuncaklar

Erkek çanta ve aksesuarlar

Kadın plaj giyim ürünleri ve çantalar

Çadır ve uyku tulumları

Bilgisayar bileşen ürünleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Mutfaklarınız serin kalsın: Profilo DVP6C420 Davlumbaz

Yaz aylarında yemek yapmayı çoğu kişi tercih etmiyor. Özellikle sıcakların arttığı dönemlerde mutfakta kalmak can sıkıcı olabiliyor. Hem yemek kokularından hem sıcaklıktan sizi koruyacak Profilo DVP6C420 Davlumbaz ile mutfakta keyifle yemek yapmanız mümkün oluyor. Yüksek emiş gücü sayesinde ürün, kokuyu ve sıcak havayı emerek mutfağınızın havasını temizliyor. Duvara monte edilebilen beyaz tasarımıyla da çoğu mutfak dekorasyonuna uyum sağlayabiliyor. Üstelik düşük ses miktarıyla kesinlikle rahatsızlık vermiyor. Birçok kullanışlı fonksiyonu bulunan ürün, aydınlatma özelliği ve üç adet güç kademesiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

4. Bitkiler yardımıyla yazı rahat geçirin: Ada Tarım Saksılı Aloe Vera Bitkisi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bitkilerin dekoratif olması dışında birçok faydası bulunduğu biliniyor. Örneğin Ada Tarım Saksılı Aloe Vera Bitkisi ile evinizi yazın serin tutmanız mümkün oluyor. Ürün, havayı temizlemesinin yanı sıra terleme sırasında bulunduğu yeri soğutarak daha yaşanabilir bir hâle getiriyor. Bakımı da oldukça kolay olan Aloe vera bitkisi, çok yer kaplamaması ve dekorasyona kolayca uyum sağlaması gibi sebeplerden dolayı çok fazla tercih ediliyor. Ayrıca bitkinin yaprakları içerisinde bulunan saydam jel şeklindeki öz suyu; sindirim sistemi, sinir sistemi ve cilt için kullanılıyor. Mide rahatsızlıklarına da iyi gelen bitki, hem evinizi serinletiyor hem şifa dağıtıyor.

5. Yaz sıcaklarında evinizde keyifle oturun: CVS Dn 91018 Yükseklik Zamanlayıcı Üç Hız Ayarı 30° Eğilebilir Beş Pervaneli Siyah 16" Vantilatör

Klima nedeniyle hasta olmaktan korkanlar için harika bir öneriyle geldik. CVS Dn 91018 Yükseklik Zamanlayıcı Üç Hız Ayarı 30° Eğilebilir Beş Pervaneli Siyah 16" Vantilatör, klima gibi yapay hava üflemek yerine ev içerisindeki havayı soğuk havaya çevirerek daha sağlıklı koşullarda serinlemenize yardımcı oluyor. Üç kademeli hız ayarıyla gece bile çalıştırabileceğiniz ürün, kullanıcı yorumlarıyla oldukça başarılı olduğunu kanıtlıyor. Uykuya daldıktan sonra cihazın kapanmasını isterseniz eğer zaman ayarı ile ürünü kapatabiliyorsunuz. Vantilatörün 90 derece dönebilen pervanesi, evin her köşesine rahatlıkla ulaşıyor. Sessiz çalışan ürün, siz çalışırken konsantrasyonunuzu asla bozmuyor.

6. Sıcaklar gece korkulu rüyanız olmasın: Taç 60150304 Frozen Pike Takımı

Geceleri terlemekten sırılsıklam oluyorsanız ve sıcak havalar sizin dayanılmaz bir hâl alıyorsa sizin için harika bir önerimiz var. Taç 60150304 Frozen Pike Takımı, yaz gecelerinde rahat etmenize yardımcı oluyor. Açık renkli ve ince bir kumaştan yapılmış olan ürün, hem serinlemenize yardımcı oluyor hem evinizi daha aydınlık gösteriyor. Sade tasarımıyla çoğu yatak odasıyla kolaylıkla uyum sağlayabilen takım, dekoratif görünümüyle göz dolduruyor. Vücut ısısını tutmayan pamuklu kumaşı ile ferah ve rahat bir uykunun kapılarını aralıyor. Pike, lastikli çarşaf ve iki adet yastık kılıfından oluşan takım; çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabiliyor.

7. Eviniz her daim serin olsun: Pera Store Ahşap Jaluzi Perde

Evde çalışıyor ve uzun saatlerinizi kapalı alanlarda geçiriyorsanız sıcak havalar hayatınızı oldukça zorlaştırabilir. Özellikle öğle saatlerinde dayanılmaz bir hâl alan sıcaklıklarla baş etmek yorucu olabilir. Pera Store Ahşap Jaluzi Perde yardımıyla bu probleminiz hızlıca çözüme kavuşur. Güneş ışınlarını evinizden uzaklaştıran ürün, gündüzleri daha rahat ve serin hissetmenizi mümkün kılar. Oldukça pratik kullanılan jaluzi perde, yazın kurtarıcı ürünleri arasında yer alır. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen ürün, şıklığıyla da göz doldurur. Perdenin farklı ebat seçenekleri olduğunu da söylemeden geçmeyelim.