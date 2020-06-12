HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi! Sadağı Kanyonu turislerin gözdesi oldu

Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi! Sadağı Kanyonu turislerin gözdesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu, doğal güzelliği ile etkiliyor. Sadağı Kanyonu, Bursa'nın önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini mest eden Sadağı Kanyonu, yaz sıcağından bunalan kişilerin gözdesi oluyor. Kanyonun serinliğinde hayat bulan ziyaretçiler, günlerini memnun şekilde tamamlıyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı Kanyonu’na her geçen gün ilgi artıyor. Doğal güzelliği ile etkileyen kanyon, son zamanlarda ziyaretçi akınına uğrarken, bilhassa çevre illerdeki vatandaşların ilgi odağı oluyor.

SICAKTAN KAÇAN BURAYA AKIN EDİYOR

Şehir merkezinde nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda kanyona vatandaşlar akın ediyor.

Kayaların arasından akan buz gibi suda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, ağaçların gölgesinde serinliyor.

YENİ NORMALLE BİRLİKTE ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Sadağı Kanyonu Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olduğunu belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, şu ifadeleri kullandı:
"Son yıllarda sık ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Gerek Bursa’mızdan, gerek çevre illerden gerekse de yurt dışından ciddi ziyaretler oluyor. Salgın döneminde biraz ara verildi. Ama yavaş yavaş yeniden hareketlenmeye başladı."
Kanyonun bir diğer güzel yanı ise doğal klima görevi görmesi olduğunu ifade eden Başkan Aykurt, şunları söyledi:
“Şehir merkezinde sıcaklık 35-40 dereceleri bulurken, kanyonda bu hava 20 dereceye kadar düşüyor. Belediye bünyesinde kanyonda sabah kahvaltıları ve yöreye uygun yemekler çıkıyor. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızı buraya bekliyorum.”
Daha önce gelenin bir daha geldiği parkuru Survivor parkuruna benzeten ziyaretçiler ise şu ifadeleri kullandı:
“Çok hoşumuza giden bir bölgeydi. Fırsat bulduk, İstanbul’dan kalkıp buraya geldik. Yeşilliği ile insanı etkiliyor. Bursa’da keşfedilmesi gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum.”
Doğa ile iç içe yaşayanların da fotoğraflamak için ilk tercihi Sadağı Kanyonu oluyor. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı

Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı! Karın kaslarıyla dikkat çekti

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat çeken detay! 25 yıl sonra ablasının intikamını almak için vurmuş

Dikkat çeken detay! 25 yıl sonra abla intikamı

Şehir merkezinde şaşkına çeviren manzara! Sürü halinde geldiler

Şehir merkezinde şaşkına çeviren manzara!

Antalya'da sahilde koronavirüs önlemli sinema keyfi

Sahilde koronavirüs önlemli sinema keyfi!

Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Ablasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü

Ablasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü

Bursa'da dehşet anları! Önce konuştu, giderken geri dönüp...

Dehşet anları! Önce konuştu, giderken geri dönüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.