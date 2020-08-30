Kavurucu sıcaktan bunalanlar Ilıca Plajı'nı doldurdu

İzmir'in turistik beldesi Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan Ilıca Plajı'nda, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceyi bulunca, İzmir ve çevre illerden pek çok kişi, hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı'na akın etti. Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini serin sulara bırakırken, tatilcilerden kimisinin sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmamaları dikkat çekti. Çeşme Belediyesi tarafından görevlendirilen ekiplerin, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe için sahile çaktıkları kazıklarla 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmalarına rağmen, sosyal mesafeye uymayanlar dikkat çekti.

'DENİZ, KUM VE İZMİR ÇOK GÜZEL'

İstanbul'dan Çeşme'ye gelen tatilcilerden Nermin Yılmaz, "Tatil, çok güzel geçiyor. Torunum, kızım ve damadımla birlikte bugün Çeşme'ye geldik ve hava sıcaklığı çok yüksek. Sosyal mesafeyi koruyoruz ama uymayanlar var. Şu an sosyal mesafenin pek olmadığını söyleyebilirim. Bence korunması gerekiyor. Yalnız kendimizi düşünmemeliyiz, karşımızdakileri de düşünmeliyiz. Yürürken bile korkuyorum" diye konuştu.