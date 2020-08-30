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Kavurucu sıcaktan bunalanlar Ilıca Plajı'nı doldurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

İzmir'in masmavi deniziyle ünlü turizm ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda hafta sonunda yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu bölgede kavurucu sıcaktan bunalanlar, kendilerini serin sulara bıraktı. Öte yandan tatilcilerden bir kısmının maskesiz olması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi de dikkat çekti.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar Ilıca Plajı'nı doldurdu

İzmir'in turistik beldesi Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan Ilıca Plajı'nda, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceyi bulunca, İzmir ve çevre illerden pek çok kişi, hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı'na akın etti. Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini serin sulara bırakırken, tatilcilerden kimisinin sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmamaları dikkat çekti. Çeşme Belediyesi tarafından görevlendirilen ekiplerin, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe için sahile çaktıkları kazıklarla 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmalarına rağmen, sosyal mesafeye uymayanlar dikkat çekti.

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'DENİZ, KUM VE İZMİR ÇOK GÜZEL'

İstanbul'dan Çeşme'ye gelen tatilcilerden Nermin Yılmaz, "Tatil, çok güzel geçiyor. Torunum, kızım ve damadımla birlikte bugün Çeşme'ye geldik ve hava sıcaklığı çok yüksek. Sosyal mesafeyi koruyoruz ama uymayanlar var. Şu an sosyal mesafenin pek olmadığını söyleyebilirim. Bence korunması gerekiyor. Yalnız kendimizi düşünmemeliyiz, karşımızdakileri de düşünmeliyiz. Yürürken bile korkuyorum" diye konuştu.

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'HİÇBİR ŞEKİLDE TEDBİR UYGULANDIĞINI GÖRMEDİM'

Ailesiyle birlikte Ilıca Plajı'nda bulunan sosyal mesafeli alanda vakit geçiren Sezin Akbaş, "Hava sıcaklığı çok yüksek, bu nedenle şemsiye ve güneş kremiyle korunuyoruz. Hiçbir şekilde koronavirüs tedbiri uygulandığını görmüyorum. Vatandaşlar ana caddelerde maskeyle dolaşıyor ama ara sokaklara girdiğinde maskeleri hemen indiriyorlar. Şu an özel alanların içinde güneşleniyoruz, bu, bizi bir nebze de olsa rahatlatıyor. Geçen hafta gelmiştik ve bu alanları görünce tekrar geldik" diye konuştu.

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Sezin Akbaş'ın eşi Erkan Akbaş ise "Tatilimiz çok güzel. Hafta içinin iş yorgunluğunu burada atmaya geliyoruz. Deniz, kum ve İzmir çok güzel. Özellikle Ilıca Plajı'nı 30 yıldır tercih ediyoruz. Her hafta sonu buradayız. Plajlarda maske konusunda çok büyük sıkıntı var. İnsanlar maske takmıyor. İster istemez hava sıcaklığı, denize girip çıkma, maskeyi kullanılamaz hale getiriyor. Burada kazık ve iplerle sosyal mesafe sağlanmış, bu uygulamadan çok memnunuz" dedi.

DHA

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