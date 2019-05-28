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'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Giresun kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak ile depo ortaya çıkarılarak kullanılmaz hale getirildi.

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu, jandarmada verdiği ifadesinde, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubu ile faaliyetleri hakkında çok önemli bilgiler paylaşıyor.

Teröristin anlatımları doğrultusunda örgütün Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsallarında kullanılan sığınak ile depolar da bir bir ortaya çıkarıldı. Giresun'da 2 sığınak ve 5 depo, Trabzon'da bir sığınak ile 4 depo, Gümüşhane'de ise toplam 6 depo bulundu ve kullanılmaz hale getirildi.

Buralarda çok sayıda silah, mühimmat ile yaşamsal gıda maddesi elde edildi. Ele geçirilen silahlar ile patlayıcılar arasında 500 gram TNT, anti tank ve personel mayınları ile RPG-7 roketatar ve mühimmatları da bulunuyor.

Düdüklanlu'nun, sorgusunun devam ettiği ve elde edilen bilgiler sayesinde PKK'nın Karadeniz'deki faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Öte yandan yine Giresun'un Güce ilçesine teslim olan "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan isimli teröristin silahının elde edildiği ve hangi olaylarda kullanıldığının belirlenmesi için incelemeye alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Kawa giresun

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