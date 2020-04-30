Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, neden olur tedavisi var mı?

Dünyanın her ülkesi koronavirüs salgınına karşı zorlu bir mücadele veriyor. Koronavirüs ile ilgili her türlü yeni gelişme yakından takip ediliyor. Son olarak İngiltere’de koronavirüs ile ilintisi olabileceği ve çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı endişe uyandırdı. Peki Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve bu hastalığın tedavisi var mı?
Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile görülen bir çocuk hastalığıdır. Son yıllardaki verilere göre, Kawasaki hastalığının kış ve ilkbahar başlangıcında daha sık ortaya çıktığı belirtilmiştir. Son olarak İngiltere’deki, vakaların koronavirüs ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
Neden tam olarak bilinmemektedir. Ailesel yatkınlıkla beraber virüsler ve maruz kalınan kimyasallarla işlgili olduğu düşünülmektedir.
Hastalığın semptomları üç aşama halinde ortaya çıkmaktadır.
1. Dönem:
2. Dönem:
3. Dönem:
Hastalık 3. döneminde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Fakat çocukların kendilerini toparlamaları uzun sürebilir.
Kawasaki hastalığınında ilk tedavinin amacı ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemektir. Ciddi komplikasyon riski nedeniyle, Kawasaki hastalığına yönelik ilk tedavi genellikle bir hastanede verilir. İlk tedavinin ardından ateş düştükten sonra, çocuk bir koroner arter anevrizması geliştirmişse en az altı hafta, düşük doz aspirin kullanması gerekir.
Tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer, ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve daha uzun sürebilir.
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