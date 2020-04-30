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Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, neden olur tedavisi var mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs’ten sonra İngiltere’de çocuklarda ortaya çıkan Kawasaki hastalığı endişelendirdi. Peki Koronavirüs ile bağlantısı olabileceği düşünülen Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte daha koronavirüs mücadelesi sona gelmemişken endişelendirmeye başlayan Kawasaki hastalığı ile ilgili merak edilenler...

Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, neden olur tedavisi var mı?

Dünyanın her ülkesi koronavirüs salgınına karşı zorlu bir mücadele veriyor. Koronavirüs ile ilgili her türlü yeni gelişme yakından takip ediliyor. Son olarak İngiltere’de koronavirüs ile ilintisi olabileceği ve çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı endişe uyandırdı. Peki Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve bu hastalığın tedavisi var mı?

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile görülen bir çocuk hastalığıdır. Son yıllardaki verilere göre, Kawasaki hastalığının kış ve ilkbahar başlangıcında daha sık ortaya çıktığı belirtilmiştir. Son olarak İngiltere’deki, vakaların koronavirüs ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Neden tam olarak bilinmemektedir. Ailesel yatkınlıkla beraber virüsler ve maruz kalınan kimyasallarla işlgili olduğu düşünülmektedir.

KAWASAKİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın semptomları üç aşama halinde ortaya çıkmaktadır.

1. Dönem:

  • Yüksek Ateş
  • Gözlerde kızarıklık,
  • Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,
  • El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,
  • Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri,
  • Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,
  • Şişik ve parlak kırmızı dil

2. Dönem:

  • Eklem ağrısı,
  • İshal,
  • Kusma,
  • Karın ağrısı,
  • El ve ayak derisinin soyulması.

3. Dönem:
Hastalık 3. döneminde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Fakat çocukların kendilerini toparlamaları uzun sürebilir.

KAWASAKİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Kawasaki hastalığınında ilk tedavinin amacı ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemektir. Ciddi komplikasyon riski nedeniyle, Kawasaki hastalığına yönelik ilk tedavi genellikle bir hastanede verilir. İlk tedavinin ardından ateş düştükten sonra, çocuk bir koroner arter anevrizması geliştirmişse en az altı hafta, düşük doz aspirin kullanması gerekir.

Tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer, ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve daha uzun sürebilir.

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