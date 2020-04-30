Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, neden olur tedavisi var mı?

Dünyanın her ülkesi koronavirüs salgınına karşı zorlu bir mücadele veriyor. Koronavirüs ile ilgili her türlü yeni gelişme yakından takip ediliyor. Son olarak İngiltere’de koronavirüs ile ilintisi olabileceği ve çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı endişe uyandırdı. Peki Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve bu hastalığın tedavisi var mı?

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile görülen bir çocuk hastalığıdır. Son yıllardaki verilere göre, Kawasaki hastalığının kış ve ilkbahar başlangıcında daha sık ortaya çıktığı belirtilmiştir. Son olarak İngiltere’deki, vakaların koronavirüs ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Neden tam olarak bilinmemektedir. Ailesel yatkınlıkla beraber virüsler ve maruz kalınan kimyasallarla işlgili olduğu düşünülmektedir.

KAWASAKİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın semptomları üç aşama halinde ortaya çıkmaktadır.

1. Dönem:

Yüksek Ateş

Gözlerde kızarıklık,

Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri,

Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

Şişik ve parlak kırmızı dil

2. Dönem:

Eklem ağrısı,

İshal,

Kusma,

Karın ağrısı,

El ve ayak derisinin soyulması.

3. Dönem:

Hastalık 3. döneminde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Fakat çocukların kendilerini toparlamaları uzun sürebilir.