Kawasaki hastalığı veya toksik şoka benzeyen çocuk hastalığı koronavirüsle bağlantılı mı?

Dünya genelinde, toksik şok benzeri inflamatuar sendromunun görüldüğü çocukların sayısı artmaya devam ediyor. Hastalığın koronavirüs ile bağlantısı olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Çocukların bazılarının test sonucu pozitif, bazılarınınki ise negatif çıkıyor. İngiltere'de Kawasaki Sendromu'na ya da toksik şoka benzer semptomlar gösteren bu hastalığa yakalanan çocukların sayısı 100'e yaklaşırken, 14 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti. Çocukların bazıları yoğun bakıma kaldırıldı. Ancak önemli bir bölümü iyileşti. İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından Nisan ayı sonunda doktorlara "acil" koduyla gönderdiği uyarı ile gündeme gelen rahatsızlık için, "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti. Açıklamaya göre bu yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor. Kawasaki Hastalığı'nda orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.

ABD'nin New York eyaletinde çocukların sayısı 100'ü geçti. New York Valisi Andrew Cuomo, "Bu, çok rahatsız edici bir durum" dedi. Fransa, İtalya, İspanya ve İsviçre'de de benzer vakaların görüldüğü bildiriliyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Çarşamba günkü açıklamasında Paris'te 15 çocukta kalp etrafında inflamasyon görüldüğünü, bunun koronavirüs ile bağlantısı konusunda henüz yeterli veri bulunmadığını, ancak vakaların 'çok ciddiye alındığını' söyledi. Bakan, İspanya, İtalya ve İsviçre'den de vaka bildirimleri olduğuna işaret etti ve ateş, sindirim sorunları ve damarda inflamasyon şeklinde semptomlar görüldüğünü belirtti. Reuters haber ajansına konuşan Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Mark Gorelik, bu vakaların Kawasaki hastalığı olmadığını, ama onun gibi bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini tetikleyen bir patojenden kaynaklandığını ifade etti. İngiliz Guardian gazetesi, virüsle ilgili merak edilen soruları derledi. "Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık" olarak adlandırılan hastalık, 15 yaş altı az sayıda çocukta görüldü ve bu çocukların tümü yoğun bakıma yatırıldı.

Covid-19'la bağlantısı var mı? Asıl merak edilen soru, bunun koronavirüsle bağlantısı olup olmadığı ancak cevabı doktorlar da henüz bilmiyor. Doktorlar, bu hastalığın görüldüğü çocuklara Covid-19 testini uyguladı ve pozitif çıkan da, negatif çıkan da oldu. Ancak bu testlerin doğruluğu da son dönemde sorgulanmaya başlandığı için kesin olarak "Covid-19'la bağlantısı yok" denilemiyor. Koronavirüsle bağlantısı olan ancak hem geç ortaya çıkan hem de nadir görülen bir yüksek ateş ve iltihap sendromu olabilir. Bununla bağlantılı olmayıp başka bir mikrop ya da virüsle ilgili de olabilir. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yaptığı açıklamada doktorlara, bu hastalığın koronavirüsle her türlü bağlantısını çok dikkatle incelemeleri ve tedaviyi buna göre hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri çağrısı yaptı. 'Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık' nedir? Bu durum, bağışıklık sisteminin çok sert tepki verdiği ve vücudu birçok farklı şekilde etkileyebilen, en önemlisi de kan damarlarında sızıntıya sebep olan "Kawasaki" hastalığına neden olabilen bir rahatsızlığa işaret ediyor. Kawasaki hastalığı, kalpteki kan damarlarının şişmesi sonucu tüm vücutta kızarmalara ve yüksek ateşe neden olan bir hastalık.

Bu durum ortaya çıktığında kan basıncı düşüyor ve akciğerlerle diğer organlardaki sıvı seviyesi artıyor. Bu da durumun ciddiyetini artırarak çok kritik bir seviyeye getiriyor. Hastaların acil olarak yoğun bakımda tedaviye başlaması ve kalp, akciğerler ve bazı durumlarda böbrek gibi diğer organların desteklenmesi gerekiyor. Başka semptomlar var mı? Bu hastalıkla hastaneye kaldırılan çocuklarda aynı zamanda toksik şok sendromu semptomları ve Kawasaki hastalığı semptomları üst üste görüldü. Toksik şok da bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon gösterdiği çok ciddi bir sendrom. Çocuklarda farklı semptomlar da görüldü. Bunların başında karın ağrısı, mide ve bağırsaklarda yani sindirim ve boşaltım sisteminde sorunlar ve kalpte enflamasyon geliyor. Bu durumun koronavirüsün geçirdiği bir değişimden kaynaklandığına dair bir kanıt yok. Eğer böyle olsaydı önce yetişkinlerde görülürdü, diye düşünülüyor. Ancak bunun koronavirüs bulaştıktan bir süre sonra daha genç bağışıklık sistemlerinin geliştirdiği bir tepki olabileceği belirtiliyor.