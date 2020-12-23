Kawasaki hastalığının belirtileri nedir? Koronavirüs ile nasıl bir ilişkisi vardır?

İsmini hastalığı ilk defa teşhis eden Dr. Tomisaku Kawasaki’den alan Kawasaki hastalığı özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda görülmektedir. Tedavi edilmediğinde ciddi kalp rahatsızlıklarına sebebiyet veren bu hastalığa dair tüm bilmeniz gereken hastalığın detayları, tanı ve tedavi yöntemlerini yazının devamında bulabilirsiniz. Ek olarak, Kawasaki hastalığı ve koronavirüs arasında bir ilişki olduğundan şüphelenilmektedir, detaylar yazının devamında yer alıyor. Peki Kawasaki hastalığı nedir?
Kawasaki hastalığı, kalbi besleyen koroner atardamarlar ve orta büyüklükteki damarların genişlemesine ve damar iltihaplanmalarına neden olan bir hastalıktır. Hastalığın nedeni genetik olabileceği gibi enfeksiyonlara fazla maruz kalmak da etkilidir ancak hastalığın neden kaynaklanarak geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Kawasaki hastalığı önlenebilir bir hastalık değildir ve nadiren de olsa tekrarlayabilir.
Hastalık üç aşamada ilerlemektedir ve ilk aşama yüksek ateştir. Kawasaki hastalığı belirtilerinden ilki 3 gün boyunca 39 derecenin üzerinde ateşiniz olmasıdır. Kawasaki hastalığı ayırıcı tanı belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;
Bu komplikasyonların herhangi biri çocuğun kalbine zarar verebilir. Kalp damarlarının iltihaplanması arter duvarının zayıflamasına ve şişmesine (anevrizma) neden olabilir. Anevrizmalar, kalp krizine yol açabildiği gibi hayati tehlikelere sebep olabilen iç kanamalara ve kan pıhtılaşması riskini artırır. Kalp damarlarının genişlemesi problemi yani Kawasaki hastalığı, gelişen çocukların çok küçük bir orandaki kısmı için tedaviye rağmen ölümcül olabilir.
Koronavirüs, Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almış olan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülkeler arasında İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır. Bu ülkelerde, son dönemde bu hastalığın belirtileri olan şikayetlerle gelen çocuk hasta sayısında artış gözlenmiştir. Çocuklarda görülen bulgular arasında yüksek ateş ve kalp damarlarında genişleme bulunmaktadır. Bilim insanları, çocuklarda bu semptomların artış göstermesi sebebiyle Covid-19 ve Kawasaki hastalığı arasında bir ilişkinin olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Kawasaki hastalığı ve Coronavirüs ilişkiler dair araştırmalar devam etmektedir.
Covid-19 ile ilişkisi olabileceğinin öne sürülmesinden beri Kawasaki hastalığının bulaşıcı olup olmadığı şeklindeki sorular da sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Kawasaki hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Çocukların toplu olarak bulunduğu kurumlarda da hastalığın yayılma durumu söz konusu değildir.
Kawasaki hastalığının ciddi sorunlara sebebiyet vermemesi ve komplikasyonların gerçekleşmesinin riskini azaltmak amacıyla belirti ve semptomları gösteren çocuklar için çocuk doktorunuz hemen tedaviye başlamak isteyebilir. İlk tedavinin amacı ateşi düşürmek ve kalp hasarını önlemektir.
Bu amaç ile doktorunuz aşağıdaki ilaçları reçete edebilir;
Tedavisi yapılmayan Kawasaki hastalığı yaklaşık 12 gün sürer ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve çok daha uzun sürebilir. Çocuğunuzda kalp problemleri varsa doktorunuz kalp sağlığını düzenli aralıklarla takip etmek amacıyla çeşitli testler aracılığıyla tetkikler yapacaktır. Bazı durumlarda ise kalp damar genişlemesi yaşayan çocuklarda aşağıdaki tedavilerin uygulanması gerekebilir;
Antikoagülan ilaçlar: aspirin, klopidogrel ve heparin gibi ilaçlar pıhtıların oluşmasını önlemeye yardımcı olur.
Koroner arter anjiyoplastisi: Daralmış arterleri açar.
Stent yerleştirme: Tıkanan damarların açılması ve başka bir tıkanma oluşmasını engellemek amacıyla damar içerisine stent adı verilen bir cihaz yerleştirilir. Stent, anjiyoplasti yöntemiyle yerleştirilebilir.
Koroner arter baypas grefti: Bu operasyonda, bacak, göğüs veya koldan alınacak bir damar ile tıkanmış ya da tıkanmak üzere olan hastalıklı kalp damarı etrafından kanın yeniden yönlendirecek alternatif bir yol yapılır.
Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar ise uzmanlar tarafından şu şekilde belirtilmiştir; çocuğunuz Kawasaki hastalığının tedavisi amacıyla gama globülin tedavisi gördüyse su çiçeği ya da kızamık aşısı yaptırmak için en az 11 ay beklemelisiniz. Gama globülin, bu aşıların bağışıklık yanıtını olumsuz etkileyebilmektedir.
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