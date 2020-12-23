Kawasaki hastalığının belirtileri nedir? Koronavirüs ile nasıl bir ilişkisi vardır?

İsmini hastalığı ilk defa teşhis eden Dr. Tomisaku Kawasaki’den alan Kawasaki hastalığı özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda görülmektedir. Tedavi edilmediğinde ciddi kalp rahatsızlıklarına sebebiyet veren bu hastalığa dair tüm bilmeniz gereken hastalığın detayları, tanı ve tedavi yöntemlerini yazının devamında bulabilirsiniz. Ek olarak, Kawasaki hastalığı ve koronavirüs arasında bir ilişki olduğundan şüphelenilmektedir, detaylar yazının devamında yer alıyor. Peki Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki Hastalığı Nedir? Kawasaki hastalığı, kalbi besleyen koroner atardamarlar ve orta büyüklükteki damarların genişlemesine ve damar iltihaplanmalarına neden olan bir hastalıktır. Hastalığın nedeni genetik olabileceği gibi enfeksiyonlara fazla maruz kalmak da etkilidir ancak hastalığın neden kaynaklanarak geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Kawasaki hastalığı önlenebilir bir hastalık değildir ve nadiren de olsa tekrarlayabilir. Kawasaki Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Hastalık üç aşamada ilerlemektedir ve ilk aşama yüksek ateştir. Kawasaki hastalığı belirtilerinden ilki 3 gün boyunca 39 derecenin üzerinde ateşiniz olmasıdır. Kawasaki hastalığı ayırıcı tanı belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Boğaz, ağız kenarında ve dudaklarda tahriş ve kızarıklık,

Gözlerde kızarıklık,

Gövde ve bacak derilerinde döküntü, kızarıklık ve soyulmalar,

Lenf bezlerinde büyüme,

Normal renginden daha kırmızı ve şiş dil,

El ve ayaklarda kızarıklık ve şişlikler görülmektedir.

Yüksek ateşin düşmediği ilk günlerde tedaviye başlanmalıdır.

İshal ve kusma,

Baş ve karın ağrısı,

Eklem yerlerinde şişlikler ve ağrı,

El ve ayak parmak uçlarında soyulmalar

şeklinde belirtiler gözlemlenmektedir. Tedaviye başlanmadığı takdirde ciddi kalp komplikasyonları görülebilir. Bu komplikasyonların en ciddi şekli, kalpte ritim bozukluğu ve çeşitli iltihaplanmalar olarak görülür ancak en büyük hasar koroner anevrizma denilen kalp damarlarında genişlemedir. Bu komplikasyonların herhangi biri çocuğun kalbine zarar verebilir. Kalp damarlarının iltihaplanması arter duvarının zayıflamasına ve şişmesine (anevrizma) neden olabilir. Anevrizmalar, kalp krizine yol açabildiği gibi hayati tehlikelere sebep olabilen iç kanamalara ve kan pıhtılaşması riskini artırır. Kalp damarlarının genişlemesi problemi yani Kawasaki hastalığı, gelişen çocukların çok küçük bir orandaki kısmı için tedaviye rağmen ölümcül olabilir. Kawasaki Hastalığı ve koronavirüs İlişkisi Koronavirüs, Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almış olan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülkeler arasında İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır. Bu ülkelerde, son dönemde bu hastalığın belirtileri olan şikayetlerle gelen çocuk hasta sayısında artış gözlenmiştir. Çocuklarda görülen bulgular arasında yüksek ateş ve kalp damarlarında genişleme bulunmaktadır. Bilim insanları, çocuklarda bu semptomların artış göstermesi sebebiyle Covid-19 ve Kawasaki hastalığı arasında bir ilişkinin olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Kawasaki hastalığı ve Coronavirüs ilişkiler dair araştırmalar devam etmektedir.

Covid-19 ile ilişkisi olabileceğinin öne sürülmesinden beri Kawasaki hastalığının bulaşıcı olup olmadığı şeklindeki sorular da sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Kawasaki hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Çocukların toplu olarak bulunduğu kurumlarda da hastalığın yayılma durumu söz konusu değildir. Kawasaki Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir? Kawasaki hastalığının ciddi sorunlara sebebiyet vermemesi ve komplikasyonların gerçekleşmesinin riskini azaltmak amacıyla belirti ve semptomları gösteren çocuklar için çocuk doktorunuz hemen tedaviye başlamak isteyebilir. İlk tedavinin amacı ateşi düşürmek ve kalp hasarını önlemektir. Bu amaç ile doktorunuz aşağıdaki ilaçları reçete edebilir; Gama globülini, bağışıklık proteinidir ve damardan verildiğinde koroner arter problemleri riskini azaltabilir.

Aspirin, yüksek dozda aspirin enflamasyon tedavisinde etkili bir ilaçtır. Ek olarak ağrıyı, eklem iltihabını ve ateşi azaltır. Çocuklarda aspirin tedavisi doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

Ciddi hasarlara neden olan komplikasyonlar riski nedeniyle, Kawasaki hastalığına yönelik ilk tedavi genellikle bir hastanede yapılmaktadır. İlk tedavinin ardından ateş düştükten sonra, çocuğunuz kalp damar genişlemesi problemi yaşıyorsa düşük doz aspirin kullanması gerekir. Aspirin pıhtılaşmayı önlemeye yardımcı olur. Tedavisi yapılmayan Kawasaki hastalığı yaklaşık 12 gün sürer ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve çok daha uzun sürebilir. Çocuğunuzda kalp problemleri varsa doktorunuz kalp sağlığını düzenli aralıklarla takip etmek amacıyla çeşitli testler aracılığıyla tetkikler yapacaktır. Bazı durumlarda ise kalp damar genişlemesi yaşayan çocuklarda aşağıdaki tedavilerin uygulanması gerekebilir;