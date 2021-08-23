Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya yeni yaşını kutladı! Ablası Zehra'nın boyunu geçti

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, 2009-2014 yılları arasında evli kaldığı Feraye Tanyolaç ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya'nın doğum gününü kutladı. Çilingiroğlu, ardından sürpriz organizasyondan fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.

Çilingiroğlu, 15 yaşına basan oğlu Kaya ile Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sarıldığı anları Instagram'dan yayınladı.

Avşar da abla-kardeşin bu pozuna kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Nice mutlu yılları olsun yakışıklının. İyi ki doğmuş" yorumunu yaptı.

Kaya'nın ablası Zehra Çilingiroğlu'nu öperken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Hüseyin Kaya adeta ablasının boyunu geçti.



