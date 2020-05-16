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  4. Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Sevgilisiyle böyle görüntülendi

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Sevgilisiyle böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisiyle Bebek'te objektiflere yakalandı. Gazetecileri gören kadının yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti.

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Sevgilisiyle böyle görüntülendi

Hülya Avşar'ın eski eşi, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi. 56 yaşındaki ünlü isim, bir anda etrafını saran gazetecileri görünce hemen maskesini taktı.

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‘MESAFEYİ KORUYALIM’

Çilingiroğlu, kendisine soru sormak için giden muhabirleri “Sosyal mesafeyi koruyalım” diyerek uyardı.

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Araç içinde bekleyen sevgilisi görüntü vermemek için aracın güneşliğini indirerek yüzünü gizledi.

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Çilingiroğlu, daha sonra hiçbir şey almadan arabada bekleyen sevgilisi ile uzaklaştı. (Gecce)

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