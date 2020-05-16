Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Sevgilisiyle böyle görüntülendi

Hülya Avşar'ın eski eşi, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi. 56 yaşındaki ünlü isim, bir anda etrafını saran gazetecileri görünce hemen maskesini taktı.
Çilingiroğlu, kendisine soru sormak için giden muhabirleri “Sosyal mesafeyi koruyalım” diyerek uyardı.
Araç içinde bekleyen sevgilisi görüntü vermemek için aracın güneşliğini indirerek yüzünü gizledi.
Çilingiroğlu, daha sonra hiçbir şey almadan arabada bekleyen sevgilisi ile uzaklaştı. (Gecce)
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