Kaya Çilingiroğlu’nun paylaşımına tepki

Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından motorsikleti ile akrobatik hareketler yapan birisinin videosunu paylaştı.

Çilingiroğlu, paylaşımına herhangi bir not eklemedi. Çilingiroğlu’nun eski eşi Hülya Avşar’ın da beğendiği videoya birçok kişi tepki gösterdi.

Sürücünün çok tehlikeli hareketler yaptığını belirten takipçiler, “Tehlikeli şov bunlar çocuklarınıza nasıl bir örnek sizce?”, “Doğrusu bunu paylaşmanızı kınıyorum. Zaten özentiye müsait gençlerimiz” gibi yorumlar yaptı.

