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Kaya Çilingiroğlu’nun paylaşımına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu'nun motorsikletli bir sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yaptığını gösteren videosuna tepki geldi.

Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından motorsikleti ile akrobatik hareketler yapan birisinin videosunu paylaştı.

Çilingiroğlu, paylaşımına herhangi bir not eklemedi. Çilingiroğlu’nun eski eşi Hülya Avşar’ın da beğendiği videoya birçok kişi tepki gösterdi.

Sürücünün çok tehlikeli hareketler yaptığını belirten takipçiler, “Tehlikeli şov bunlar çocuklarınıza nasıl bir örnek sizce?”, “Doğrusu bunu paylaşmanızı kınıyorum. Zaten özentiye müsait gençlerimiz” gibi yorumlar yaptı.

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