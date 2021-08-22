Kaya Çilingiroğlu oğlunun doğum gününü kutladı! Hülya Avşar hemen yorum yazdı

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

Çilingiroğlu Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Ünlü yorumcu, Instagram hesabından Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Kaya Çilingiroğlu paylaşıma "İyi ki bizi seçmişsin" notunu düştü.

Oğlunun fotoğraflarının kolajını paylaşan Kaya Çilingiroğlu'na eski karısı Avşar hemen yorum yazdı. Hüseyin Kaya'yı çok seven Hülya Avşar paylaşıma "Mutlu nice yaşlara canım Kayacım" notunu yazdı.



