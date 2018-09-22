MAGAZİN

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Şule ile Vitrindekiler’ programına Kaya Çilingiroğlu konuk oldu.

‘Hülya ile çok iyi arkadaşım, bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım’ diyen Çilingiroğlu birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı…

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar

1 / 11

İşte Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamalarından satır başları... Hülya ile evliliğimizde güzel zaman geçirdik. Hülya eğlenceli kadındı, çocuğa kadar sonra kendini Zehra’ya adadı işini bile ona göre organize etti. Sonra eğlenceli halleri bitti. Daha sonra iş kadını oldu.
2 / 11

Bir star pozisyonuna geçtiğin zaman her şeye dikkat etmen gerekiyor. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmen gerekiyor. Mesela Hülya makyajsız sokağa da çıkar gezer de ama artık selfie çektirmiyor. Ailenle yemeğe gitmişsin biri geliyor ‘selfie çekilelim’ diye sen en doğal halinle dışardasın fotoğraf çektirince gazeteci de alıp kullanıyor. Makyajsız Hülya diye…
3 / 11

Şuan Hülya ile çok iyi arkadaşım bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım.
4 / 11

Artık Hülya’ya benim ailem gibi oldu. Mesela annemden, çocuklarımdan ayırmam bambaşka bir konumu var Hülya’nın bende…
5 / 11

Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Biz Hülya ile ayrıldıktan sonra benim çevremden birilerdi de Hülya ile görüşmek istemiş sonradan duydum. Şu an o kişilerle konuşmuyorum. Selam vermek ayrı bir şey de evime gelip gitmiş, ben onun evine gitmişim böyle tipler asılmış Hülya’ya onlarla konuşmam söz konusu değil.
6 / 11

Şöyle bir şey var ‘demek ki ben evliyken de senin gözün benim eşimdeymiş’ diye. Hiçbir zaman kıskanmadım Hülya’yı… Onun kendine güveni tam, benim de öyle…
7 / 11

Biz Hülya ile kopmuştuk bugün olmasa 6 ay sonra olacak bir durumdu bizimki boşanmamız... Mesela son dönemlerde yemeğe bile ayrı arabalarla giderdik.
8 / 11

Hülya kızdığı zaman fenadır. Çok fazla titiz, geçen sene Ayvalık’tayız evde dört çalışan var yere yatmış fırının altını siliyordu.
9 / 11

Feraye ile çok sık görüşmüyorum, çocukla ilgili bir konu olursa bir araya geliyoruz. Kimse yanlış anlamasın Feraye hala benim dostum. O Kaya’nın annesi, bambaşka bir yeri var.
10 / 11

Gazeteciler hep sorardı ‘Zehra büyünce ne iş yapsın?’ Ben de ‘Zehra insanlık adına faydalı işler yapabilecek bir çocuk olsun’ derdim. Hala öyle dua ediyorum.
11 / 11

Kız erkek ayrımı hiç yapmadım. Biz Karadenizliler erkek çocuğa daha meraklıyızdır ama benim hiç öyle bir merakım olmadı. Belki onun içinde Allah bana başka bir kadından erkek evlat verdi. İkisini de çok seviyorum. İkisi de vatana, millete hayırlı evlatlar olsun.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaya çilingiroğlu Hülya Avşar

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!

Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ için yaz henüz bitmedi

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ için yaz henüz bitmedi

Ajda Pekkan iki yıl sonra İzmir'de

Ajda Pekkan iki yıl sonra İzmir'de

'Kırmızılı kadın' Merve Boluğur

'Kırmızılı kadın' Merve Boluğur

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

Demet Özdemir rol arkadaşı Can Yaman'la aşk mı yaşıyor!

Demet Özdemir rol arkadaşı Can Yaman'la aşk mı yaşıyor!

Yasak Elma setinde yeni bir aşk: Eda Ece ve Onur Tuna aşk mı yaşıyor?

Yasak Elma setinde yeni bir aşk: Eda Ece ve Onur Tuna aşk mı yaşıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.