Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

‘Hülya ile çok iyi arkadaşım, bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım’ diyen Çilingiroğlu birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı…

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar

1 / 11 İşte Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamalarından satır başları... Hülya ile evliliğimizde güzel zaman geçirdik. Hülya eğlenceli kadındı, çocuğa kadar sonra kendini Zehra’ya adadı işini bile ona göre organize etti. Sonra eğlenceli halleri bitti. Daha sonra iş kadını oldu.

2 / 11 Bir star pozisyonuna geçtiğin zaman her şeye dikkat etmen gerekiyor. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmen gerekiyor. Mesela Hülya makyajsız sokağa da çıkar gezer de ama artık selfie çektirmiyor. Ailenle yemeğe gitmişsin biri geliyor ‘selfie çekilelim’ diye sen en doğal halinle dışardasın fotoğraf çektirince gazeteci de alıp kullanıyor. Makyajsız Hülya diye…

3 / 11 Şuan Hülya ile çok iyi arkadaşım bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım.

4 / 11 Artık Hülya’ya benim ailem gibi oldu. Mesela annemden, çocuklarımdan ayırmam bambaşka bir konumu var Hülya’nın bende…

5 / 11 Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Biz Hülya ile ayrıldıktan sonra benim çevremden birilerdi de Hülya ile görüşmek istemiş sonradan duydum. Şu an o kişilerle konuşmuyorum. Selam vermek ayrı bir şey de evime gelip gitmiş, ben onun evine gitmişim böyle tipler asılmış Hülya’ya onlarla konuşmam söz konusu değil.

6 / 11 Şöyle bir şey var ‘demek ki ben evliyken de senin gözün benim eşimdeymiş’ diye. Hiçbir zaman kıskanmadım Hülya’yı… Onun kendine güveni tam, benim de öyle…

7 / 11 Biz Hülya ile kopmuştuk bugün olmasa 6 ay sonra olacak bir durumdu bizimki boşanmamız... Mesela son dönemlerde yemeğe bile ayrı arabalarla giderdik.

8 / 11 Hülya kızdığı zaman fenadır. Çok fazla titiz, geçen sene Ayvalık’tayız evde dört çalışan var yere yatmış fırının altını siliyordu.

9 / 11 Feraye ile çok sık görüşmüyorum, çocukla ilgili bir konu olursa bir araya geliyoruz. Kimse yanlış anlamasın Feraye hala benim dostum. O Kaya’nın annesi, bambaşka bir yeri var.

10 / 11 Gazeteciler hep sorardı ‘Zehra büyünce ne iş yapsın?’ Ben de ‘Zehra insanlık adına faydalı işler yapabilecek bir çocuk olsun’ derdim. Hala öyle dua ediyorum.