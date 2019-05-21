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Kaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

 ERZURUM'un İspir ilçesinde temizlik yaptığı yamaçtan düşen kayanın başına çarpması sonucu ağır yaralanıp, aylarca yoğun bakım ünitesinde uyutulan endüstriyel dağcı Mehmet Şahin (34), konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.

Kaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktı

Selçuk BAŞAR- Bilge AVCI/TRABZON, (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesinde temizlik yaptığı yamaçtan düşen kayanın başına çarpması sonucu ağır yaralanıp, aylarca yoğun bakım ünitesinde uyutulan endüstriyel dağcı Mehmet Şahin (34), konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Şahin, geçirdiği ameliyatlar ve uygulanan fizik tedavinin ardından 6,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı, konuşmaya başladı, tekrar dağlara çıkmak istediğini söyledi.
Rizeli endüstriyel dağcı Mehmet Şahin, Erzurum'un İspir ilçesinde, 3 Ocak 2013'te bir grup arkadaşıyla baraj inşaatı için yamaçta kaya temizliğine başladı. Bu sırada zirveden kopan kaya parçası Şahin'in başına isabet etti. Kaskı parçalanan ve yamaçta asılı kalan dağcı, 2,5 saat sonra kurtarılarak Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve 4,5 ay yoğun bakım ünitesinde uyutulan Şahin, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Doktorların bir daha ayağa kalkmasının zor olacağını söylediği dağcı, geçirdiği bir dizi ameliyatlar ve uygulanan fizik tedavi süreçleri sonunda 6,5 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalktı. Trabzon'da Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde destek alarak ilk adımlarını atan ve konuşmaya başlayan Şahin, yeniden dağlara döneceği günü bekliyor.
'DAĞLAR BENİM EVİM'
Talihsiz bir kaza geçirdiğini anlatan Mehmet Şahin, "Yamaç temizliği yaparken düşen kaya başıma çarptı. Ben kendimden geçtim, arkadaşlarım kurtardı. Uzun süredir hastanelerdeyim. Ama artık ayağa kalkabiliyor, konuşabiliyorum. Dağları çok özledim. Yeniden tırmanmayı hayal ettiğim dağlar benim evim. Eskiden çıktığım Kaçkar Dağları'na yine yürüyerek çıkmak istiyorum. Bekleyin beni dağlar, geliyorum" dedi.
'İMKANSIZI BAŞARDI'
Doktorların oğlunun bir daha yürümesinin çok zor olduğunu söylediğini hatırlatan Yaşar Şahin de (60) "Doktorlar 'Oğlunuzun yürümesi imkansız, yatalak olarak kalacak' dediler. Ama o günden bugüne şükürler olsun oğlum yürümeye ve konuşmaya başladı. Tam net olmasa da derdini anlatıyor. Oğlum imkansızı başardı. Daha iyi olacak" diye konuştu.

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Kaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktıKaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktıKaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktıKaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktı

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