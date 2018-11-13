Kaya düşmesine karşı çelik örtülü önlem

Dağlık ve engebeli arazisiyle dolayısıyla birçok noktasında kaya düşmesi tehlikesi bulunan Gümüşhane'de, AFAD tarafından kaya ıslahı projesi yürütülüyor.

Yaklaşık 3 milyon liraya ihale edilen ve uygulanmaya başlanan projeyle tehlike oluşturan kayalar temizlenip risk alanları çelik tellerle örtülüyor.

Şehir merkezinde, yol üzerindeki yamaçlarda süren kaya temizliği çalışmalarını inceleyen İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane coğrafyasının çok engebeli ve yoğun kayalıklı bir yapısının olduğunu söyledi.

İldeki kaya yapısının yaşlı olduğunu belirten Bayrak, bu kaya sisteminin zaman zaman yerinden koparak vatandaşa ve araçlara zarar verdiğini anımsattı.

Bu duruma karşı AFAD olarak yaklaşık 3 milyon liralık kaya ıslahı projesi hazırladıklarını ve uygulamaya başladıklarını kaydeden Mesut Bayrak, şöyle devam etti:

"İl merkezimizde 3 ayrı noktada, Tekke köyünde ve Kürtün ilçemizde belirlenen alanlarda kaya ıslahı yapıyoruz. Burada 3 aşamalı olarak kayaları örtüleme, bariyer ve temizleme çalışması yürütüyoruz. Şehir merkezimizde yola kaya düşmesi riski vardı. Burada örtüleme yaptık. Üst kısmına da bariyer çekeceğiz. Amacımız yukarıdan gelebilecek taşların aşağı düşmesini engellemek. Riskli bölgeleri temizleyip riskten arındıracağız."

Bayrak, vatandaşların kaya düşmesi konusunda kendilerine başvuruda bulunduğunu ifade ederek, bu konuya çözüm bulmak için harekete geçtiklerini aktardı.

Projenin ihale bedelinin 2 milyon 911 bin lira olduğuna dikkati çeken Mesut Bayrak, amaçlarının kaya düşme tehlikesini ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

