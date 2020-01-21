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  4. Kaya kiliseyi, defineciler talan etti

Kaya kiliseyi, defineciler talan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

  KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Beşaret Kaya Kilisesi, define avcıları tarafından tahrip edildi.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Beşaret Kaya Kilisesi, define avcıları tarafından tahrip edildi. Mahalle Muhtarı Ömer Nalbant, yıkılmak üzere olan kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.
İlçenin Bağpınar Mahallesi'nde bulunan ve Ermenilerin yaşadığı dönemde kullanıldığı belirtilen Beşaret Kaya Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Kilisenin içi yapılan kazılarla kullanılmaz hale gelirken, duvarlarda bulunan fresklerin de tahrip edildiği görüldü.
Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu belirterkek, "Bağpınar Mahallesi, önemli turizm değerlerinden olan Koramaz Vadisi'nin giriş noktalarından birinde yer alıyor. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri'de Bağpınar Mahallesi'nde birçok tarihi yapı var. Bunlardan bir tanesi de Dere yolu bölgesinde bulunan Beşaret Ermeni Kaya Kilisesidir. Biz, buraya muhtarlık olarak defalarca demir kapı, kapı kilidi takmamıza rağmen buraya define aramak için gelenler tarafından kırıldı" dedi.
'RESTORE EDİLSİN'
Kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını isteyen Nalbant, "Mahalle olarak definecilerden bıktık. Kilise içinde bulunan fresk resimler kazındı. İnsanların bilinçsizliğinden dolayı tarihi yapılara zarar verildi. Kilisenin birçok yerinde kazı çalışması yapmışlar. Biz, buranın güvenlik altına alınarak restore edilip, turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Burası restore edilirse mahalle halkımız da bundan faydalanır" diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkileri, Kayseri merkez ve ilçelerdeki kiliselerin envanterinin çıkarıldığı, buna göre kiliselerde çalışma yapılacağı bildirildi.

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