Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

“Devlet buradan kaldırım çalışması yapıyor, hiçbir sıkıntımız yok. Burada 50 yıldır oturuyoruz. Çok önceki çalışmalarda dinamit de attılar bir şey olmadı eve. Manzarası güzel yeşillik içerisinde bize iyi geliyor”

Evin yapılan çalışmalarla yola daha da yaklaşmış olduğunu ifade eden Benekli, “Bizim için daha iyi oldu balkon gibi oturuyoruz. Görenler bu bina burada nasıl duruyor diye hayret ediyor. Ahşap olduğu için duruyor. Çalışmalar sırasında sarsıntı yaşamadık, sadece ses geldi. Bizim için hiçbir sorun yok manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Ahşap olduğu için güvenli betonarme olsa çatlaklar olabilirdi” diye konuştu.