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Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

26.03.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Tonya ilçesinde meydana gelen kazada kaya parçalarının yoldan geçen bir aracın üstüne düşmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Kahreden olay sonrasında araç hurdaya döndü.

Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

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ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon
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