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Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

Çankırı’da üretilen ‘Kaya Tuzu’ ürünün Kahramanmaraş’ta satışını yapan Mahmut Yiğit, astım ve bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kaya tuzunun kullanıldığını söyledi.Çankırı’da kaya mağaralarından çamur ve kalıp halinde çıkarılan tuz, çeşitli işlemlerin ardından satışa sunuluyor.

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar

Çankırı’da üretilen ‘Kaya Tuzu’ ürünün Kahramanmaraş’ta satışını yapan Mahmut Yiğit, astım ve bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kaya tuzunun kullanıldığını söyledi.
Çankırı’da kaya mağaralarından çamur ve kalıp halinde çıkarılan tuz, çeşitli işlemlerin ardından satışa sunuluyor. Kahramanmaraş’ta 24 Mart tarihine kadar açık kalacak ve 70 ilden gelen yöresel ürünler fuarında satış yapan Mahmut Yiğit, sağlık açısından kaya tuzunun faydasını anlattı.
Kaya tuzu taşının içinde bulunan lambaların sıcaklığı sayesinde tuzun buharlaşarak havaya karıştığını söyleyen Yiğit, etrafta bulunan negatif enerjinin pozitif enerjisine dönüşmesine katkı sunduğunu söyledi. Sofralık tuz şeklinde de satışlarının yapıldığını söyleyen Yiğit, Prof. Dr. Canan Karatay’ın da kaya tuzu kullanma tavsiyesini hatırlattı. Kaya tuzunun fiyatını 50 lira olduğunu kaydeden Yiğit, “Kahramanmaraş’a Çankırı’da kaya mağaralarından çıkan kaya tuzlarını getirdik. 5 yıldır Kahramanmaraş’a geliyoruz. Bu kaya tuzlarında rafine iyot sistemi yok, sadece kesilme ve yıkanma işleminden geçiriliyor. Bu ürünler kayalar ve çamur halinde çıktıktan sonra bu hale geliyor. Bu kaya tuz lambası astım, bronşit, migren, baş ağrısı ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara iyi geliyor. Ayaklarda tırnak batması, nasır gibi hastalıklara da iyi geliyor. Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay’ın tavsiyesidir tuz lambası. Bu saydığımız hastalığı bulunan insanların odasında bu lambaların bulunması gerekir. Çankırı’nın sofralık kaya tuzları vardır onlarda tansiyon yükseltmez ve şeker dengeleme özelliğine sahiptir. Bu kayalarımızın içine lamba ekliyoruz hem aksesuar olarak görüntüsü iyi oluyor, hem de sağlık açısından kullanıyorlar. Tuz lambasının içinde bulunan lambanın yaydığı buhar sayesinde tuz günden güne eriyerek enerjisini dışarı aktarmış oluyor. 50 liraya sattığımız ürünlerimiz 5 yıl ömrü vardır ve tuz lambasının negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiğini de söyleyebiliriz”

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar

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