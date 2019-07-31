HABER

Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında Meydan köprüsü manzarasındaki Kayaarası Kanyonu turistlerin gözdesi oldu.Son dönemlerde gerçekleştirilen tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kayaarası Kanyonu doğa sporları, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor.

Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında Meydan köprüsü manzarasındaki Kayaarası Kanyonu turistlerin gözdesi oldu.
Son dönemlerde gerçekleştirilen tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kayaarası Kanyonu doğa sporları, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor. Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği muhteşem kanyon, komşu illerden de yüzlerce kişiyi ağırlıyor.
Bölgeye yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Arapgir tanındıkça güzel, tanıtıldıkça güzel. Gelenekleri, misafirperver kültürü, gülen yüzü misafirlerle buluştukça güzel. Arapgir etkinliklerin bir şehri. Çok sayıda etkinlik yapılıyor. Yapılan bu etkinlikler haliyle bölgenin dışa açılmasını, tanıtılmasını sağlıyor.Özellikle Kayaarası Kanyonu’nda gerçekleştirdiğimiz ’Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’ ilçemizin tanıtımına çok büyük bir katkı sundu.Etkinlik kapsamında binlerce ziyaretçiyi Arapgir’de misafir ettik. Kayaarası Kanyonu’nda oluşturduğumuz kamp yerini yoğun talep üzerine kalıcı kamp yerine dönüştürdük. Arapgir’in tanıtımı açısında her çalışmayı değerli buluyoruz. Arapgir birlikte yaşamanın havzası. Ortak gelişmenin havzası. Bu anlamda Kayaarası Kanyonu’na artarak devam eden ilgiden son derece memnunuz" diye konuştu.

Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyor

Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyor

Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyor

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1. Genel Kurulu gerçekleştirildiTürk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi
Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptıEyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Rektörden görülmemiş uygulama

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Yılanı öldürmek isterken eşini öldürmüştü! Karar belli oldu

Son dakika Erzurum'da deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Erzurum'da deprem!

Mahkeme'de kendini böyle savundu: Bana cinsel organını gösterince kaçtım

'Bana cinsel organını gösterince kaçtım'

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.