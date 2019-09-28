"Kayadan oyma adliye binası" keşfedilmeyi bekliyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da, kayadan oyma tarihi adliye sarayı ve zindanları barındıran "Zindan Tepesi" keşfedilmeyi bekliyor.

Türkiye'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirlerinin yanı sıra çeşitli kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde, yeterince tanıtılmadığı için bilinmeyen bazı yapılar da bulunuyor.

Bu yapılardan olan ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Zindan Tepesi'nin turizme kazandırılması amaçlanıyor.

1998 yılında alandaki bir mağara girişinin önünün açılması için yapılan temizlik çalışmasında tesadüfen ortaya çıkarılan ve tünellerle birbirine bağlanan kayadan oyma yapıda, yargılama alanı, hakim ve jürinin bulunduğu mekanlar, mahkumların tutulduğu taş yataklı odalar, görüşme, infaz alanı ve mezarlar bulunuyor.

Kitabesi bulunmadığı için yapım tarihi bilinmeyen ancak inceleme yapan uzmanlarca 4'üncü veya 5'inci yüzyılda inşa edildiği sanılan alan, yaklaşık 1500 yıl önce bölgede sosyal yaşamın yoğun şekilde sürdüğünü, suç ve suçluya karşı etkin mücadelenin verildiğini ortaya koyuyor.