HABER

Kayağın adresi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

Misafirlerine gece gündüz kesintisiz kayak imkanı sağlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, beyaza bürünen yüksek sıradağlarıyla, yamaç paraşütü meraklılarına güzel bir atmosfer sunuyor - Ekstrem sporcusu Mehmet Uludeveci: - "Palandöken'de 2 senedir yamaç paraşütünün yaygınlaşması için çabalıyoruz. Bu yıl da Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kulüp kurarak sporcu yetiştirmek ve turistlere heyecan yaşatmak için buradayız" - Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Okuyucu: - "İnsanlar burada kayak yaparken biz de yamaç paraşütüyle Erzurum manzarasında eşsiz bir keyif yaşıyoruz" - Paraşütle atlayış yapan Taha Sağlamer: - "Palandöken'de yamaç paraşütü harika, umarım devam eder"

YUNUS HOCAOĞLU - Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yamaç paraşütü meraklılarına, atlayış yaparken kar manzarasının keyfini çıkarma imkanı sunuyor.

Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken Dağı'ndaki merkez, tatilcilere gece gündüz kesintisiz kayak imkanı sağlıyor.

Türkiye'nin birçok kentinden vatandaşların yanı sıra başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkeden turisti de ağırlayan Palandöken'de, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve otellerin uyguladığı farklı konseptler tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

Gondol, safari, gece kayağı, animasyon gibi birçok aktivitenin yapılabildiği Palandöken'de, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle, iki yıldır Ejder 3200 Tepesi'nde ziyaretçilere yamaç paraşütü imkanı sunuluyor.

Palandöken, yüksekliği, uçuşa uygun etapları ve kar yağışıyla beyaza bürünen sıradağlarıyla ekstrem sporcularının yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.

Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" Palandöken'deki kapalı gondollarla tepeye çıkarılan tatilciler, yamaç paraşütü yaparak hem heyecan hem de Erzurum manzarasına karşı uçmanın keyfini yaşıyor.

- "Palandöken'de yamaç paraşütünün yaygınlaşması için çabalıyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ Müdürü ve ekstrem sporcusu Mehmet Uludeveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'in dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olduğunu, yeni yatırımlar ve aktiviteler sayesinde her geçen yıl potansiyelinin yükseldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 20 farklı branşta spor faaliyetini desteklediğini anlatan Uludeveci, "Palandöken'de 2 senedir yamaç paraşütünün yaygınlaşması için çabalıyoruz. Bu yıl da Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kulüp kurarak buradaki halktan yamaç paraşütüyle uğraşacak sporcuları yetiştirmek ve turistlere heyecan yaşatmak için buradayız." dedi.

Bazı kişilerin bu sporu yapmaktan korktuğunu dile getiren Uludeveci, "İnsanlar tehlikeli olacağını düşünüyor. Yamaç paraşütü diğer spor dallarında olduğu gibi gerekli tedbirler alındığında çok zevkli ve heyecan dolu bir spor. Hava koşullarını kontrol edip, uygun şartlar olduğu zamanda uçuşlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Uludeveci, şunları kaydetti:

"Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz, Kayseri ve Denizli'de olduğu gibi Palandöken'de de yamaç paraşütü imkanı var. Çünkü doğal şartlar çok uygun. Gondollarla 20 dakikada zirveye çıkıyoruz. İhtiyaç duyulan tek şey kalkış için uygun yamaç, Palandöken de bunun için çok uygun ortam sağlıyor. Hava şartları uygun olursa yaz kış gondollar sayesinde bu spor yapılabilir."

- "İnsanlar bu spora çok ilgili ve meraklı"

Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Okuyucu da 9 yıldır ekstrem sporlarla uğraştığını söyledi.

Palandöken'deki yamaç paraşütü atlayışlarına geçen sene başladığını belirten Okuyucu, "İnsanlar burada kayak yaparken biz de yamaç paraşütüyle Erzurum manzarasında eşsiz bir keyif yaşıyoruz. İnsanlar bu spora çok ilgili ve meraklı. Hatta birçok kişi, meraklarından, geçen yıl ilk testlerimizi yaparken yanımıza geldi. İnsanlardan gelen talep üzerine bu işi yapmak için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Merkezde yamaç paraşütü için uygun pistlerin olduğuna işaret eden Okuyucu, "Her noktaya ve her yöne bakan atlayış alanları var, bunları test yaparken gördük. Her yöne kalkış yapabildiğimiz için burası çok uygun. İnsanlar da oldukça heyecanlı oluyor. Bağırıp çığlık atanlar var ama havaya kalkıp bu işin ne kadar keyif verici olduğunu görünce mutluluk duyuyorlar." dedi.

İstanbul'dan kayak yapmaya gelen Taha Sağlamer ise "Kayak yaparken gördüğüm yamaç paraşütü dikkatimi çekti. Heyecanlandım ama ben de yapmak istedim. Palandöken'de yamaç paraşütü harika, umarım devam eder." diye konuştu.

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
(Özel) Emniyete yeni polis Kızılay’a taze kan(Özel) Emniyete yeni polis Kızılay’a taze kan
Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Memhet Uludeveci Palandöken Kayak Merkezi yamaç paraşütü Yusuf Okuyucu

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

TSK'dan Kuzey Irak'taki teröristlere hava harekatı

MSB duyurdu! Teröristlere büyük darbe

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek baskınla ortaya çıkarıldı

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek böyle ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.