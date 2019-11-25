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Kayağın merkezi Palandöken misafirlerini yapay buz parkıyla cezbedecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Palandöken Dağı'ndaki dünyaca ünlü kayak merkezinde ortalama 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre eninde yapay buz parkı yapıldı - Alpin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mustafa Tekin: - "Türkiye'de buz tırmanışı yapılan yerler var ama burası hem yapay hem de kayak merkezinin içinde olması, ulaşımın da çok rahat sağlanması açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Burada 15-20 metre aralığında değişik zorluk derecesine göre parkurlar var"

Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde bir grup dağcının girişimleriyle yapılan ortalama 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, adrenalin tutkunlarına doyumsuz anlar yaşatacak.

Kentte Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, Alpin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk ile bir grup dağcı, Palandöken Kayak Merkezi'nin güney pistinin alt noktasında yetkililerce taş düşmesini önlemesi için beton çekilen alanı "Buz Parkı" yapmak için bir süre önce Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştü.

Yetkililerin yardımıyla söz konusu alana yakın bulunan dereden su taşıması için 600 metre uzunluğunda boru hattı çekilerek bahçe sulama sistemi kuruldu.

Bu sistemle hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle gerçekleştirilen sulama sayesinde dağda yapılan buz parkında kısa sürede buzul kütleleri oluştu.

Dağcıların önlem alıp deneme tırmanışı yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması açısından Türkiye'nin ilk olma özelliği taşıyor.

Adrenalin tutkunlarına buz tırmanışı yaparken doyumsuz anlar yaşatacak olan buz parkının, kentte 10-12 ocak tarihlerinde ünlü dağcıların katılımıyla düzenlenecek Palandöken Outdoor Doğa Sporları Festivalinde turizme kazandırılması hedefliyor.

Alpin Doğa Sporları Kulübü Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Dağı'nın 2300 rakımlı güney pistinin alt noktasına yetkililerce yüksek alandan piste taş düşmesini önlemek için yapılan beton kısmı buz parkına dönüştürdüklerini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle söz konusu alana 600 metre uzunluğunda boru hattı çektiklerini anlatan Tekin, "Dere kenarından borularla su taşıdık ve bahçe sulama sistemiyle beton alanı suladık. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle 15 günde yaklaşık 20-30 santimetre kalınlığında buz kütlesi oluşturmayı başardık. 24 Kasım Öğretmenler Günü itibarıyla da buz parkını görmek, öğrenmek ve öğretmek isteyen herkese açmış bulunuyoruz." dedi.

Tekin, söz konusu alanın kayak merkezinde bulunması ve yapay olma özelliğinden dolayı Türkiye'deki ilk buz parkı olma özelliği taşıdığını kaydetti.

- "Türkiye'nin en iyi buz tırmanıcıları burada tırmanış yapacak"

Buz parkını doğal olmayan şartlarda yaptıklarını için yapay olarak tabir ettiklerini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de buz tırmanışı yapılan yerler var ama burası hem yapay hem de kayak merkezinin içinde olması, ulaşımın da çok rahat sağlanması açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Burada 15-20 metre aralığında değişik zorluk derecesine göre parkurlar var. Burası üst düzey tırmanıcılar tarafından teyit edildikten sonra uluslararası standartlarda hizmet verecek. 10-12 Ocak tarihlerinde yapacağımız Palandöken Outdoor Doğa Sporları Festivalinde Türkiye'nin en iyi buz tırmanıcıları burada tırmanış yapacak. "

- 10 kişiden fazla sporcu aynı anda buz tırmanışı yapacak

Tekin, buz parkının ortalama 20 metre yüksekliğinde, 150 metre eninde olduğunu, burada 10 kişiden fazla sporcunun aynı anda tırmanış yapıp eğitim alabileceğini ifade etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun buz parkı tamamen oluştuktan sonra buzul tırmanış eğitim programları yapacağını aktaran Tekin, "Buz parkını Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Valiliğinin desteğiyle yaptık. Yetkililerimiz fikrimize saygı gösterdi ve bütün imkanları seferber ettiler." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
buz parkı Erzurum Palandöken Palandöken Kayak Merkezi

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