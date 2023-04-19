Kayahan'ın kızı Beste Açar babasının köşkünü satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Kayahan’ın birçok eserini yazdığı Balıkesir Gömeç’teki 5 ayrı villadan oluşan ‘Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardı.

Açar, köşkün bir köşesinin, babasının hatıralarının yaşayacağı müze olarak kalmasını istediğini de dile getirdi. Beste Açar'ın babasının köşkü için istediği rakam ise dudak uçuklattı. İddialara göre Açar, Gönül Köşkü’nü 70 milyon TL’ye satılığa çıkardı.

'MÜZE OLARAK ZİYARETE AÇILABİLİR'

Açar, villanın bir köşesinde 2015 yılında hayatını kaybeden babasının hatıralarını yaşatmak istediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Babam sağlığında da orayı satmak istiyordu. Çünkü işleri ve sağlık durumu nedeniyle çok fazla gidip kalamıyordu. 8 yıl oldu biz de artık iknayız ve ‘Satalım’ dedik. Onun da isteği buydu. Geçen ay satışa çıkıldı. Emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir yerinin anı olarak kalmasını istiyorum. Belki o bölüm müze olarak ziyarete açılabilir. Alacak kişiye de söylüyoruz.”

