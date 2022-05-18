MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı! "Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor"

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı! "Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor"

18.05.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, iki aydır aşk yaşadığı Evren Bölek'ten evlilik teklifi aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen Bölek'in eski eşi Ece Taşkın, katıldığı canlı yayında "Beste Hanım 4 haftalık hamile ama eski eşim Evren'in çocuğu olmuyor" dedi. Bölek'in maddi durumunun kötü olduğunu da belirten Taşkın, Açar'ı dikkatli olması konusunda uyardı.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı! "Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor"

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır Evren Bölek ile aşk yaşıyor. 2 gün önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Açar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

beste-acar-2-aylik-askindan-evlilik-teklifi-aldi-14948701_5983_m

"EŞİMİ BAŞKA BİR KADINLA BİRLİKTELİK YAŞARKEN DUYDUM"

Eski eşinin Beste Açar'a evlilik teklifi etmesinin ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Taşkın, "Evren Bey'e duygusal olarak bir şey hissetmiyorum ama bana da aynı şekilde evlilik teklifi etmesine çok şaşırdım. Evren evlilik teklifi ederken bana da böyle cümleler kurmuştu ama sonradan değişti. Evliliğimizde Beste Hanım'ın etkisinin olup olmadığını bilmiyorum. Ben 8 Şubat'ta aldatıldığımı öğrendim 9 Şubat'ta Evren'e evden gitmesini söyledim. Telefonda başka bir kadınla olan beraberliklerini dinledim. Evren yeni açacağı mekan için dışarıdaydı birkaç kez aradım telefonu meşgule attı sonra telefonu açılınca başka bir kadınla birliktelik yaşarken seslerini duydum. Tam 48 saniye. Kadının kim olduğunu bilmiyorum. Biz 9 Şubat'ta ayrıldık, Beste Hanım da sevgilisiyle 10 Şubat'ta ayrılmış. O süreçte beraber olup olmadıklarını bilmiyorum.
beste-acar-2-aylik-askindan-evlilik-teklifi-aldi-14948701_4930_m

"BESTE AÇAR 4 HAFTALIK HAMİLE AMA EVREN'İN ÇOCUĞU OLMUYOR"

"Beste Açar'a sahte yüzük takmış olabilir. Evren Bey'in maddi durumunun iyi olmadığını biliyorum eğer iyiyse bana olan borcunu ödesin. Bana yaklaşık 400 bin TL borcu var. Evren Bey'in hayatına Beste Hanım girince benimle iletişimi kesti. Karnındaki çocuğun babasıyla bir evlilik planı yapıyorsa önce benim borcumu sıfırlasınlar sonra evlilik yoluna girsinler. Beste Hanım, Evren Bey'den 4 haftalık hamile. Ben de magazinden öğrendim sonra teyit ettim. Ben 5 senelik evliliğimde Evren Bey'deki bir sıkıntıdan dolayı hamile kalamadım. Evren yakınlarımıza 'biç çocuk istiyoruz ama olmuyor' diyordu. 26 Nisan'da benim boşanma davam gerçekleşti. Beste uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin 100 metre yakınındaki otelde iki kişilik rezervasyon yaptırmış. Evren Bey'in maddi durumu iyi değil Beste Hanım dikkat etsin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petek Dinçöz yataktan takipçilerine sordu! Petek Dinçöz yataktan takipçilerine sordu!
Ünlü spikerden acı haber geldiÜnlü spikerden acı haber geldi
Oyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıtOyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."

'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Şeytanın aklına gelmez! Kimin aklına gelir ki...

Şeytanın aklına gelmez! Kimin aklına gelir ki...

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.