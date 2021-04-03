Kayahan kimdir? Usta sanatçı, ölüm yıldönümünde anılıyor

Türk pop müziği şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Kayahan Açar, 2015'te vefat ettiğinde ardında onlarca unutulmaz şarkı bıraktı. Müzik dünyasına ilk adımını 1971'de atan usta sanatçı, doğa ve çevre konusundaki duyarlılığı ile de biliniyordu.
Kayahan Açar, 29 Mart 1949 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç’teki İnta Sevgi Köyü’nde Geceler Caddesi ve Mavilim Caddesi’nin kesiştiği Hülyam Çıkmazı’nda yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan’ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.
Şimdiye kadar üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, onbir kaset ve CD’si müzik arşivlerindeki yerini aldı. İlk olarak Nilüfer’e verdiği güzel şarkılarla ismini duyurmaya başladı. Nilüfer’in de yorumladığı “Geceler”, “Kar Taneleri”, “Esmer Günler” gibi şarkılar klasik haline geldi.
KARİYERİ
Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun Var"ı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" şarkısını besteledi ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan beş şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve "Neden Olmasın?" aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu. 1980'de "Bekle Gülüm / Ateş" 45'liği yayınlandı.
1981'de Kayahan, Türkiye Eurovision elemelerine "Dostluk" şarkısının vokalisti olarak katıldı. Aynı yıl Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor, Canım yayınlandı.Bu albümde daha sonraki albümlerinde de yorumlayacağı "Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem" gibi şarkılar yer aldı. Ancak bu albüm büyük bir başarı elde edemedi. Kayahan, bu albüm sonrası şansını Eurovision'da denedi. 1984 yılında "Kaç Para?", 1987'de "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" ile Türkiye elemelerine katıldı. 1986'da ise Ayşegül Aldinç ile 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na katıldı.
1986'da TRT'de "Cumartesiden Cumartesiye" adlı bir çocuk programında şarkı söyleyen Kayahan, bir yıl sonra bu şarkılardan oluşan Merhaba Çocuklar albümünü yayınladı.
İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, 2005 yılında 2. kez aynı kansere yakalandı, 2014 yılında 3. kez rahatsızlığı tekrar eden Kayahan, kanser tedavisi görmekteydi. Kanser teşhisiyle 1990 yılında karşılaştığında “Yemin Ettim”i yazdığını belirterek, “Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir, ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim, Çapa’da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden 21 sene geçti. 10 sene önce tekrar etti, yine tedavi gördüm." demişti.
Kayahan'ın hastalığı 1990 yılında ilk belirtisini göstermiştir.Bir süredir hastanede tedavi gören Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen 2 kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 sabah 08:00 sıralarında yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak vasiyetince Kanlıca, Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.
Kayahan, hayatı içerisinde 3 kere evlendi. Kayahan Açar'ın evlilikleri:
Evliliği: 8 Mart 1973 tarihinde Nur Hanım’la evlendi, 18 yıl süren evlilikten sonra 15 Kasım 1991'de boşandı.Birinci evliliğinden Beste (d. 15 Mayıs 1974) adında bir kızı var.
Evliliği: 15 Ekim 1992 tarihinde Lale Yılmaz (d. 17 Kasım 1965) ile Turgut Özal ve Semra Özal şahitliğinde evlendi, Temmuz 1993'te boşandı.
1971 - Yosun Gözlü Sevgilim & Bir Mektubun Var
1978 - Neden Olmasın & İstanbul Hatırası
1980 - Bekle Gülüm & Ateş
1981 - Canım Sıkılıyor Canım & Bu Gece Sen Daha Güzelsin
1999 - Cimbom Şampiyon
2011 - 365 Gün
2013 - Mevsim Hala Sen (2013)
ALBÜMLERİ
1981 - Canım Sıkılıyor Canım
1987 - Merhaba Çocuklar
1988 - Benim Şarkılarım
1989 - Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar
1991 - Yemin Ettim
1992 - Odalarda Işıksızım
1993 - Son Şarkılarım
1995 - Benim Penceremden
1996 - Canımın Yaprakları
1998 - Emrin Olur
1999 - Beni Azad Et
2000 - Gönül Sayfam
2002 - Ne Oldu Can
2004 - Kelebeğin Şansı
2007 - Biriciğim'e
2014 - Kayahan En İyileri No.1
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