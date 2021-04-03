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Kayahan kimdir? Usta sanatçı, ölüm yıldönümünde anılıyor

03.04.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı olan Kayahan, ölümüne kadar olan zamanda tam üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD ayrıca bir tekli yayımladı. Ölümünün üzerinden 6 sene geçen, sevilen sanatçı ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgi ile anılıyor. Peki Kayahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kayahan hakkında merak edilenler.

Kayahan kimdir? Usta sanatçı, ölüm yıldönümünde anılıyor

Türk pop müziği şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Kayahan Açar, 2015'te vefat ettiğinde ardında onlarca unutulmaz şarkı bıraktı. Müzik dünyasına ilk adımını 1971'de atan usta sanatçı, doğa ve çevre konusundaki duyarlılığı ile de biliniyordu.

KAYAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kayahan Açar, 29 Mart 1949 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç’teki İnta Sevgi Köyü’nde Geceler Caddesi ve Mavilim Caddesi’nin kesiştiği Hülyam Çıkmazı’nda yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan’ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

Şimdiye kadar üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, onbir kaset ve CD’si müzik arşivlerindeki yerini aldı. İlk olarak Nilüfer’e verdiği güzel şarkılarla ismini duyurmaya başladı. Nilüfer’in de yorumladığı “Geceler”, “Kar Taneleri”, “Esmer Günler” gibi şarkılar klasik haline geldi.

Kayahan kimdir? Usta sanatçı, ölüm yıldönümünde anılıyor

KARİYERİ

Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun Var"ı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" şarkısını besteledi ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan beş şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve "Neden Olmasın?" aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu. 1980'de "Bekle Gülüm / Ateş" 45'liği yayınlandı.

1981'de Kayahan, Türkiye Eurovision elemelerine "Dostluk" şarkısının vokalisti olarak katıldı. Aynı yıl Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor, Canım yayınlandı.Bu albümde daha sonraki albümlerinde de yorumlayacağı "Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem" gibi şarkılar yer aldı. Ancak bu albüm büyük bir başarı elde edemedi. Kayahan, bu albüm sonrası şansını Eurovision'da denedi. 1984 yılında "Kaç Para?", 1987'de "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" ile Türkiye elemelerine katıldı. 1986'da ise Ayşegül Aldinç ile 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na katıldı.

1986'da TRT'de "Cumartesiden Cumartesiye" adlı bir çocuk programında şarkı söyleyen Kayahan, bir yıl sonra bu şarkılardan oluşan Merhaba Çocuklar albümünü yayınladı.

Kayahan kimdir? Usta sanatçı, ölüm yıldönümünde anılıyor

KAYAHAN'IN HASTALIĞI NEYDİ? KAYAHAN NEDEN ÖLDÜ?

İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, 2005 yılında 2. kez aynı kansere yakalandı, 2014 yılında 3. kez rahatsızlığı tekrar eden Kayahan, kanser tedavisi görmekteydi. Kanser teşhisiyle 1990 yılında karşılaştığında “Yemin Ettim”i yazdığını belirterek, “Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir, ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim, Çapa’da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden 21 sene geçti. 10 sene önce tekrar etti, yine tedavi gördüm." demişti.

Kayahan'ın hastalığı 1990 yılında ilk belirtisini göstermiştir.Bir süredir hastanede tedavi gören Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen 2 kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 sabah 08:00 sıralarında yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak vasiyetince Kanlıca, Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

KAYAHAN EVLİ Mİ?

Kayahan, hayatı içerisinde 3 kere evlendi. Kayahan Açar'ın evlilikleri:

  1. Evliliği: 8 Mart 1973 tarihinde Nur Hanım’la evlendi, 18 yıl süren evlilikten sonra 15 Kasım 1991'de boşandı.Birinci evliliğinden Beste (d. 15 Mayıs 1974) adında bir kızı var.

  2. Evliliği: 15 Ekim 1992 tarihinde Lale Yılmaz (d. 17 Kasım 1965) ile Turgut Özal ve Semra Özal şahitliğinde evlendi, Temmuz 1993'te boşandı.

  3. Evliliği: 1999 yılında İpek Açar (d. 7 Şubat 1976) ile evlendi. Ağustos 2000 doğumlu Aslı Gönül adında bir çocukları var.

KAYAHAN DİSKOGRAFİ

1971 - Yosun Gözlü Sevgilim & Bir Mektubun Var

1978 - Neden Olmasın & İstanbul Hatırası

1980 - Bekle Gülüm & Ateş

1981 - Canım Sıkılıyor Canım & Bu Gece Sen Daha Güzelsin

1999 - Cimbom Şampiyon

2011 - 365 Gün

2013 - Mevsim Hala Sen (2013)

ALBÜMLERİ

1981 - Canım Sıkılıyor Canım

1987 - Merhaba Çocuklar

1988 - Benim Şarkılarım

1989 - Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar

1991 - Yemin Ettim

1992 - Odalarda Işıksızım

1993 - Son Şarkılarım

1995 - Benim Penceremden

1996 - Canımın Yaprakları

1998 - Emrin Olur

1999 - Beni Azad Et

2000 - Gönül Sayfam

2002 - Ne Oldu Can

2004 - Kelebeğin Şansı

2007 - Biriciğim'e

2014 - Kayahan En İyileri No.1

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İzmir
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