Kayahan kimdir? Usta sanatçı, ölüm yıldönümünde anılıyor

Türk pop müziği şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Kayahan Açar, 2015'te vefat ettiğinde ardında onlarca unutulmaz şarkı bıraktı. Müzik dünyasına ilk adımını 1971'de atan usta sanatçı, doğa ve çevre konusundaki duyarlılığı ile de biliniyordu.

KAYAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kayahan Açar, 29 Mart 1949 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç’teki İnta Sevgi Köyü’nde Geceler Caddesi ve Mavilim Caddesi’nin kesiştiği Hülyam Çıkmazı’nda yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan’ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

Şimdiye kadar üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, onbir kaset ve CD’si müzik arşivlerindeki yerini aldı. İlk olarak Nilüfer’e verdiği güzel şarkılarla ismini duyurmaya başladı. Nilüfer’in de yorumladığı “Geceler”, “Kar Taneleri”, “Esmer Günler” gibi şarkılar klasik haline geldi.

KARİYERİ

Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun Var"ı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" şarkısını besteledi ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan beş şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve "Neden Olmasın?" aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu. 1980'de "Bekle Gülüm / Ateş" 45'liği yayınlandı.