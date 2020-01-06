HABER
  4. Kayak yarışında korkutan anlar! Kapılara çarparak metrelerce sürüklendi

Kayak yarışında korkutan anlar! Kapılara çarparak metrelerce sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde yapılan Alp Disiplini U18-Büyükler eleme yarışlarında kapılara çarparak takla atan Erzincanlı sporcu, Kübra C., elendiğini öğrenince dakikalarca gözyaşı döktü. Sağlığını umursamadan yarıştan elendiği için hüzne boğulan genç yarışmacının geçirdiği kaza kameralar tarafından böyle kayda alındı.

Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini U18-Büyükler eleme yarışlarına ev sahipliği yaptı. Dün teknik toplantı ile başlayan yarışlarda bugün yaklaşık 150 sporcu Türkiye şampiyonasında bir üst lige çıkabilmek için kar üzerinde kayaklarla birlikte, piste kurulan kapılardan geçerek en hızlı aşağıya inmek için yarıştı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya hak kazanacak. Yarışlarla ilgili bilgiler veren Kayak Federasyonu Erzincan Temsilcisi Bülent Demirel, dereceye giren sporcuların Türkiye liglerine gideceklerini kaydetti.

'DERECE ALANLAR TÜRKİYE LİGLERİNE GİDECEKLER'

Ergan Dağı’nın yarışlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Demirel, “Ergan Dağında büyük bir etkinlik yapıyoruz. Geçen yıl Türkiye şampiyonası yapmıştık. Bu yılda Türkiye şampiyonasının elemelerin yapıyoruz. Erzincan’da idari kadroyla beraber 200’e yakın misafirimiz var. Sporcularımızı Erzincan’da misafir etmekten onur duyuyoruz. Ergan Dağını görmelerini sağladığımız için mutluyuz. Yarışlar dün teknik toplantı ile başladı. Bugün ve yarın devam edecek. Yarışmada Alp Disiplini U-18 Büyükler kayak yarışı yapıyoruz. Sporcular elemelere katılacak. Sonrasında derece alanlar Türkiye liglerine gidecekler. Türkiye liglerinden sonrada aldıkları derecelere göre üst kademelere Uluslararası yarışlara katılabilecekler” diye konuştu.
Yarışlarda heyecanlı olduklarını belirten sporcular ise, “Pist çok güzeldi. Kayabildiğimizin en iyisini yaptık. Üst liglerde yarışmayı çok istiyoruz. Umarız iyi bir sonuç çıkar. Diğer sporculara başarılar dileriz. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ederiz” dediler.

KAPILARA ÇARPARAK TAKLALAR ATAN SPORCU ELENDİĞİ İÇİN DAKİKALARDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yarış esnasında talihsiz kaza yaşayan Erzincanlı sporcu Kübra Cengiz kapılara çarptı. Dengesini kaybeden sporcu metrelerce takla atarak sürüklendi. Kendi sağlık durumunu unutup yarışlara çok çalıştığını söyleyen talihsiz sporcu elendiği için yattığı yerde dakikalarca gözyaşı döktü. Kaza yerine gelen UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kübra Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Cengiz’in diz kapaklarında zedelenme olduğu belirtildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Rahatsız olunca bu afişi astıRahatsız olunca bu afişi astı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Güven damgası uygulaması e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Güven damgası uygulaması e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kayak Federasyonu eleme ergan kayak merkezi

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diyerek yaktı

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.