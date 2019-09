Kayak Federasyonu'nda dolandırıcılık iddialarına soruşturma

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kayak Federasyonu Başkanvekili Fatih Kıyıcı, eski Genel Sekreteri Necip Fazıl Kishalı ve mutemet Selçuk Yıldırım hakkında, nitelikli dolandırıcılık, zimmet ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. Federasyonunun şikayeti üzerine yaklaşık bir yıl önce başlatılan soruşturmada, 64 farklı faaliyetle ilgili görevlendirmelerde, yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiası araştırılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, Kayak Federasyonu'nca 6 Ocak 2017- 22 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan 64 yarışmada, pist yapımında görevlendirilmiş gibi bordro düzenlenen personelin aynı tarihlerde, farklı illerde oldukları belirlendi. Çeşitli Ödenekler Bordrosu adı verilen evraklarda yapılan incelemelerde Federasyon çalışanı aynı kişilerin art arda denk gelen turnuvalarda ve kesişen günlerde görev yapmış gibi gösterildiği, bordrolarda ismi geçen bazı görevlilerin ise o tarihlerde askerlik yaptığı tespit edildi. Bazı bordroların ise imzasız olduğu belirlendi. 13 bin 622 TL ile 44 bin 300 TL aralığında düzenlenen bordroların, yaklaşık 1.3 milyon TL’lik ödemeleri kapsadığı iddia edildi.

AYNI GÜN HEM ERZİNCAN, HEM DE KAYSERİ'DE PİST YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyalarında yer alan tespitlerden bazı örnekler şöyle:

* 6-8 Ocak 2017’de Kayseri Erciyes FIS Erciyes CUP yarışması ile Bolu Gerede Kayak Koşusu BC Yarışması faaliyetleri aynı tarihlerde, eş zamanlı yapıldı. Her iki ildeki faaliyetlerde pist yapımında görev almış 20 kişilik görevli listesinin her ikisinde de 7’sinin ismin aynı olduğu belirlendi.

* 12-13 Ocak 2017’de Erzincan Ergan ilçesi Alp Disiplini A Grubu Seçmeler Yarışması ile aynı tarihte Kayseri Erciyes’de düzenlenen Alp Disiplini B Grubu Seçmeler Yarışması faaliyetleri aynı tarihte eş zamanlı yapıldı. Her iki ilin faaliyetlerinde pist yapım görevi alan 20 kişilik görevli listesinin aynı kişilerden oluştuğu belirlendi.

* 26-28 Ocak 2017 Ağrı Kayak Koşusu K-2 Ligi Birinci Ayak Yarışması ile 27-29 Ocak Rize Ayder Biatlon Türkiye Şampiyonları için görevlendirilen 14 kişilik görevli listesinin her ikisinde de 7 kişinin isimlerinin ortak olarak yazıldığı saptandı.

* 7-9 Şubat 2017 Erzurum Kandilli ilçesi Kayak Koşusu K-2 Ligi 2’nci Ayak Yarışması ile aynı tarihte Erzurum Palandöken ilçesi Alp Disiplini A1-A2 Ligi 2’nci Ayak Yarışması için hazırlanan görevli listelerinin her ikisinde de 7 kişinin ortak olarak yazıldığı tespit edildi.

* 8-9 Mart 2017 Bursa Uludağ FIS Alp Disiplini Çocuk Kupası Yarışması ile 8-9 Mart Erzurum Palandöken Snowbord Yarışması için her iki ilin faaliyetlerinde pist yapımında yer alan 20 kişilik görevli listesinin birebir aynı kişilerden oluştuğu belirlendi.

* 18-19 Mart 2017 Erzurum Kandilli ilçesi FIS Kayak Koşusu Yarışması ile 18-19-20 Mart 2017 Kars Sarıkamış FIS Alp Disiplini Sarıkamış Kupası görevli listelerinin her ikisinde de 7 kişinin isimlerinin ortak olarak yazıldığı tespit edildi.

* 12-13 Ocak 2018 Kayseri Erciyes Alp Disiplini B Grubu bütün kategoriler yarışması ile aynı tarihte yapılan Kars Sarıkamış Alp Disiplini A Grubu tüm kategoriler yarışması için düzenlenen 20’şer kişilik görevli listelerinin birebir ve aynı zamanda da imzasız olduğu belirlendi.

* 19-20 Ocak 2018 Erzurum Kiremitliktepe İlçesi kayakla atlama FIS COC CUP yarışmasında görevli 20 kişinin, aynı tarihlerde düzenlenen Erzurum Palandöken Snowbord FIS ve SBX yarışmasında çalışmış gibi gösterildiği ve bu bordronun da imzasız olduğu saptandı. Aynı zamanda bu 20 kişinin 13’ü, 19-21 Ocak 2018 Erzurum Kandilli ilçesi Kayak Koşu FIS Balkan Kupası Yarışması’nda görevlendirildiği ve yine bu belgenin de imzasız olduğu tespit edildi.

PİSTTE GÖREVLİ GÖSTERİLEN 2 KİŞİNİN O TARİHTE ASKERDE OLDUĞU SAPTANDI

Öte yandan bordrolarda ismi geçen kişiler hakkında yapılan araştırmada dikkat çekici bir tespit daha yapıldı. Buna göre pist faaliyetlerinde görevlendirilmiş gibi gösterilen federasyon çalışanlarından A.A. ile R.D.’nin o tarilhlerde vatani görevlerini yerine getirdiği belirlendi. Soruşturma dosyasında bu kişierin görevlendirildiği çok sayıda faaliyet sıralandı.