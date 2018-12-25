Kayak kazalarından ve yaralanmalarından korunmanın yolları nelerdir?

Kazalarda en sık rastlanılan nedenleri kayma tekniği veya ekipmanla ilgili yetersizlikler oluştururken; en çok sakatlanmaya uğrayan kısımlar diz, ayak bileği, omuz ve el bileği oluyor. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Kayak sporu, kişilerin her sene büyüyen oranlarda ilgisini çekiyor. Ancak bu keyifli sporu, güvenli bir şekilde yapmazsak, maalesef çok ciddi sonuçlara katlanılması gerekebilir. Eğlenmek ve bazen sınırlarımızı zorlamamız keyiflidir, ama sağlığımızı korumamız ilk hedefimiz olmalıdır. Çünkü kayak kazaları, hafif burkulmadan kırığa kadar uzanan değişik şiddetlerde meydana geliyor” dedi. Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, kayak kazaları ve sakatlıklarından korunmanın basit önlemleri olarak şunları açıkladı: 1) Fiziksel olarak mutlaka kuvvetli olmalıyız, kayak sezonu öncesi bacak kaslarımızı kuvvetlendirmek, hem bizi pistte daha dengeli yapar, hem de olası kaza durumlarında ciddi sakatlıklardan bizi korur.

2) Hafif ısınma hareketleriyle kaslarımızı aktiviteye hazırlamalıyız. Kaslarımızın sıcak durumda olması, olası kas gerginliklerini ve yaralanmalarını engelleyecektir. 3) Susuz kalmamaya önem vermeliyiz. Susuzluk fiziksel kapasiteyi düşürdüğü gibi endurans üzerinde de ciddi kayba sebep olur. Bu yüzden hem kayağa başlamadan, hem de kayak sırasında yeteri kadar su içtiğimizden emin olmalıyız. 4) Sezona yeni başlıyorsak, mutlaka önce basit pistlerden başlamalı ve daha sonra zor olanlara geçmeliyiz. Aylarca verilen boşluk, hem teknik olarak, hem de kaslarımızın uyumunda eksikliklere neden olabilir. Basitten başlamak riski oldukça azaltır. 5) Lift kullanmasını iyi bilmek, sakatlıkları önlemekteki diğer önemli bir faktördür. Liftlerde oluşan kayak yaralanmalarının %90’a yakını, liftten inerken yada binerken oluşmaktadır ve dikkatli olmak bunu engeller. 6) Kullanılan ekipmanın sağlamlığı, kazaları oluşmadan önlemedeki diğer önemli bir faktördür. İster kendinizin olsun, isterse kiralayın, mutlaka güvenli olup olmadıklarını her kullanımdan önce mutlaka kontrol edin.