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  4. Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Çığlıkların yankılandığı o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Çığlıkların yankılandığı o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 04:13 | Son Güncelleme

Giresun’da kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti. 3 genç bir naylon ile yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girdi.

Kazada bir kişi yaralanırken diğer iki kişi ise kazadan yarasız kurtuldu. Yaralı gence 112 Sağlık ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan tehlikeli eğlence arkadaşları tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
giresun kar yağışı kayak

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