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Kayak merkezi dönüşünde kar bastırınca 200 kişi yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:09 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kaldı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 200 kişi kayak merkezinde misafir edildi.
Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Bozdağ Kayak Merkezine giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ile karşılaştı. Yolda ilerlemeyen vatandaşların yardımına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile AFAD yetişti. Yolda olumsuzluk yaşanması ve vatandaşların mahsur kalmaması için Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 200 kişiyi minibüslerle kayak merkezindeki tesislere götürdü. Ekipler ardından yol açma çalışmalarına başladı. Yol tamamen kardan temizlendikten sonra trafik akışına izin verileceği ifade edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, kayak merkezinde konuk ettiği misafirlerin ihtiyaçlarını karşılarken, tesislerde ambulansta hazır bekletiliyor.

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