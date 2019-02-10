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Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’ni görmek ve kayak yapmak isteyenler yüzlerce kilometre uzaktan geliyorlar.Ordu’nun Kabadüz ilçesinde doğal güzellikleriyle en önemli yaylalarından birisi olarak gösterilen Çambaşı Yaylası her mevsimde yerli ve yabancı turistleri kendisine çekerken, geçen yıl 2 bin rakımlı yaylada hizmete giren kayak merkeziyle ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanıyor.Ankara’dan Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’ne geldiğini belirten Sayime Önder, tesisin beklentisinin üzerinde güzel olduğunu ifade etti.Telesiyejle ağaçların uçlarından zirveye çıkmanın kendisine büyük keyif verdiğini dile getiren Önder, şunları söyledi:“İlk defa televizyon ve internet sitelerinden ismini öğrendiğim Çambaşı Kayak Merkezi’ni görebilmek için Ankara’dan buraya geldim.

Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’ni görmek ve kayak yapmak isteyenler yüzlerce kilometre uzaktan geliyorlar.
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde doğal güzellikleriyle en önemli yaylalarından birisi olarak gösterilen Çambaşı Yaylası her mevsimde yerli ve yabancı turistleri kendisine çekerken, geçen yıl 2 bin rakımlı yaylada hizmete giren kayak merkeziyle ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanıyor.
Ankara’dan Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’ne geldiğini belirten Sayime Önder, tesisin beklentisinin üzerinde güzel olduğunu ifade etti.
Telesiyejle ağaçların uçlarından zirveye çıkmanın kendisine büyük keyif verdiğini dile getiren Önder, şunları söyledi:
“İlk defa televizyon ve internet sitelerinden ismini öğrendiğim Çambaşı Kayak Merkezi’ni görebilmek için Ankara’dan buraya geldim. Tesisin kurulu olduğu alan, kar kalitesi ve şehre çok yakın oluşu burayı bence çok özel kılıyor. Burası ilerleyen yıllarda herkesin mutlaka gelmek, görmek istediği yerlerden birisi olur. Herkesin Çambaşı Kayak Merkezi’ni görmesini isterim.”
Kabadüz Belediye Yener Kaya, Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’nde hafta içi hafta sonu sürekli bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’ni görmek isteyenlerin kilometrelerce uzaktan geldiğinin altını çizen Başkan Kaya, “Kayak merkezimize Ordu ve çevre illerden birçok kişi ziyaret ederken son haftalarda daha uzak illerden ziyaretçiler gelmeye başladı. Kayak merkezimiz ve Çambaşı Yaylamıza adeta yaylayı ve karı sevenler adeta akın ediyor. Vatandaşlarımızın yaylamıza ve tesisimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz” dedi.
Kaya, herkesi Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’ni ve Çambaşı Yaylası’nı görmeye davet ettiğini sözlerine ekledi.

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı

Kayak Merkezi yaylanın ziyaretçi sayısını artırdı
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