HABER

Kayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 17:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'ndeki Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkan yolda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'ndeki Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkan yolda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kayak Merkezi'ne çıkan yol kapanınca, her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkan yol girişinde, kayak merkezine giden Hasan Bolat yönetimindeki 61 BM 170 plakalı hafif ticari araç ile tersi istikametine gelen Ömer Can Taşkın yönetimindeki 54 SB 816 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki aracında ön kısmının ciddi hasar aldığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri araçları içerisinde sıkışan sürücüler Bolat ile Taşkın'ı bulundukları yerden çıkartırken, hafif ticari aracın içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar İbrahim Bolat, Zafer Bolat, Dilara Bolat ve Ayşe Bolat'ın sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle cadde üzerinde çift yönde de araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralıKayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralıKayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralıKayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralı

PARTNER'Her kıyafeti beğenmek zorunda değil...''Her kıyafeti beğenmek zorunda değil...'
Mersin'de Frida, kapalı gişe sahnelendiMersin'de Frida, kapalı gişe sahnelendi
Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşetEğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Elektronik ticarette 'Güven Damgası' uygulaması başladı

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Elektronik ticarette 'Güven Damgası' uygulaması başladı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kapkaç zanlısı vatandaşlar tarafından darp edildi

Adana'da gaspçıya meydan dayağı!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek... Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıkanlar şoke etti

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.