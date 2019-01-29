Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı (2) - Yeniden

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Tavas ilçesindeki 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Kayak Merkezi’nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 200 tatilci mahsur kaldı. Yaklaşık 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yol ulaşıma kapandı, çalışmalara ara verildi.

Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’ndeki Denizli Kayak Merkezi’nde saat 17.00 sıralarında başlayan etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak merkezine tatil için giden, aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı.

Ekipler, kayak merkezine giden yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ulaşımın kapanması nedeniyle, tahliye edilemeyen tatilciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Vatandaşların burada ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, görüş mesafesinin tipi nedeniyle sıfıra düşmesi ve kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmalara yarın sabah saat 06.00’da devam edileceği belirtildi.

'MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR'

Denizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, çalışmalara ara verildiğini belirterek, "Çalışmalarımız sabah saat 06.00’da devam edecek. Mahsur kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Yanlarında Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri var. Çalışmalar gün ışığında devam edecek. Vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtaracağız. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi buluyor. Tipiden dolayı göz gözü görmüyor. Vatandaşlarımız güvende sağlık sorunu olan da bulunmuyor" dedi.

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